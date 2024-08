Tizenhat évesen a Fehérvár kezdőjében – Kovács Zoltán fia csak a gólt hiányolta magától

„Nagyon jó érzés volt kezdőként pályára lépni, és a lényeg, hogy továbbjutottunk. Remélem, a következő mérkőzésemen már gólt is tudok rúgni, és ez rutinná fog válni” – értékelt Kovács Patrik, miután a Fehérvár bejutott a Kl-selejtező harmadik körébe.

Videónkban azt is elárulja, mit mondott neki a mérkőzés után édesapja, Kovács Zoltán, illetve bővebben is beszél a Sumqayit elleni visszavágóról. Emellett azt is elmondja, hogy a ciprusi Omoniának vagy a grúziai Kutaiszinek örülne-e a következő fordulóban. Továbbá arról is szó esik, hogyan élik meg a Fehérvár fiatal játékosai, hogy megmutathatják magukat nemzetközi mérkőzéseken.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FEHÉRVÁR FC–SUMQAYIT (azeri) 0–0

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 4204 néző. Vezette: K. Karlsson (svéd)

FEHÉRVÁR: Tóth B. – Huszti A. (K. Larsen, 68.), Csongvai, Szerafimov, Schön – Melnik – Katona M. (Kovács M., 58.), T. Christensen (Ominger G., 82.), Bedi, N. Stefanelli (Pető M., a szünetben) – Kovács P. (Gradisar, a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

SUMQAYIT: Dzhenetov – Muradov, Mustfayev (Mossi, 90+2.), Badalov, Sz. Radovics, Abdullazade – Rezabala (Cahangirov, 90+2.), F. Medeiros, Kehat – N. Vujnovics, Sadikhov. Vezetőedző: Samir Abbasov

Továbbjutott: a Fehérvár, 2–1-es összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.