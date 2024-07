„Tizenhat óra utazás után kellett helytállni” – Pető Tamás a Fehérvár azerbajdzsáni győzelme után

– Hogyan értékeli az első mérkőzését a Fehérvár FC vezetőedzőjeként?

– A történtek ismeretében nagyon értékes győzelmet arattunk: tizenhat órás utazást követően nem sikerült a mérkőzésre megfelelően felkészülnünk – fogalmazott Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője. – Az első húsz percben látszott a csapatomon, hogy nem voltunk frissek és koncentráltak. Az ellenfél nagyon agresszíven futballozott, jól felkészült belőlünk, ránk erőltette az akaratát a huszonötödik percig, ám utána átvettük az irányítást, és a kiállítás megváltoztatta a játék képét. Sok helyzetünk volt, több gólt szerezhettünk volna. Nekünk ez jó eredmény, megérdemelt a győzelmünk, ám még nyílt a párharc, hazai pályán kell kivívnunk a továbbjutást.

– Elégedett volt azzal, ahogyan az azeri kiállítás után a játékosai váltottak?

– Örülök annak, ahogyan a csapat a kiállításra reagált, de már előtte kezdtük átvenni az irányítást. Nem a kifogásokat, a megoldást keresem minden esetben, most sikerült. Büszke vagyok a játékosokra, hogy ezt a roppant nehéz mérkőzést megnyerték.

– Nincs önben csalódottság, amiért a csapat a huszonegy lövés ellenére nem győzött nagyobb különbséggel?

– Egyáltalán nincs. Megnyertük a mérkőzést, a profi futballban pedig csak ez számít.

Spandler: Jó volt meccset játszani ilyen közegben

„A hazai csapat szurkolói remek hangulatot teremtettek, jó volt meccset játszani ilyen közegben. Köszönettel tartozunk a saját drukkereinknek is, akik hosszú utat tettek meg a kedvünkért” – értékelt a fehérvári klubhonlapnak Spandler Csaba.

A csütörtökön győztes gólt szerző védő szerint a fárasztó utazás ellenére megfelelően kezdtek, a kapott gólt is kezelni tudták, és a kiállítás jelentette előnnyel élve akár már a szünet előtt fordíthattak volna.

„A második félidő elején aztán nekik mentünk, abban a tíz-tizenöt percben két-három gólt is szerezhettünk volna, de az eggyel is boldogok vagyunk, hiszen sikerült kiharcolni a győzelmet” – folytatta Spandler, aki szerint a hazai csapat a kiállítás után is nagyon intelligensen futballozott, azaz vélhetően nehéz lesz a visszavágó.

A védő reméli, hogy a jövő heti székesfehérvári mérkőzésen is remek lesz a hangulat, amelyet reményei szerint sikeres bajnoki rajt alapoz majd meg (a fehérváriak vasárnap a Kecskemét vendégei lesznek az NB I első fordulójában).