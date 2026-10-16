Nemzeti Sportrádió

Vívás: Pásztor és Wolf főtáblás a női tőrözők takamacui vk-viadalán

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.16. 08:56
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Wolf Eszter (Fotó: Magyar Vívószövetség)
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Wolf Eszter Pásztor Flóra párbajtőr
Egy, meg egy: a kiemelt Pásztor Flóra mellette szombaton a főtáblán Wolf Eszter léphet pástra a női tőrözők takamacui világkupaversenyén.

Öt magyar női tőröző nevezett a szezon első világkupaversenyére: a pénteki selejtezőben négy pástra is lépett – Pásztor Flóra jó ideje tartja a helyét a kiemeltek között, így ő csak a 64 között kezd. 

A kérdés az volt, lesz-e magyar társa a főtáblán: Kondricz Kata és Wolf Eszter is vívhatott a 64 közé közé kerülését, előbbi sajnos egytusos vereséget szenvedett, utóbbi viszont nyert, így két magyar köthet be szombaton a nők között. A férfiaknál Dósa Dániel, és a csütörtöki selejtezőt sikeresen záró Mihályi Andor és Tóth Gergely lép pástra, szintén szombaton.

VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU
NŐI TŐR, EGYÉNI
A csoportmérkőzéseken
Pásztor (kiemelt), Kondricz 5 győzelem/1 vereség, Wolf 4/2, Papp 3/2, Lupkovics 2/4
A 96 közé jutásért
Wolf–Zurawska (lengyel) 15:11
Roger (francia)–Lupkovics 15:11
Patru (francia)–Papp 15:8
A 64 közé jutásért
Wolf–Cseng Hiu (hongkongi) 15:3
Sinigalia (olasz)–Kondricz 13:12

 

Wolf Eszter Pásztor Flóra párbajtőr
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