Vívás: Pásztor és Wolf főtáblás a női tőrözők takamacui vk-viadalán
Öt magyar női tőröző nevezett a szezon első világkupaversenyére: a pénteki selejtezőben négy pástra is lépett – Pásztor Flóra jó ideje tartja a helyét a kiemeltek között, így ő csak a 64 között kezd.
A kérdés az volt, lesz-e magyar társa a főtáblán: Kondricz Kata és Wolf Eszter is vívhatott a 64 közé közé kerülését, előbbi sajnos egytusos vereséget szenvedett, utóbbi viszont nyert, így két magyar köthet be szombaton a nők között. A férfiaknál Dósa Dániel, és a csütörtöki selejtezőt sikeresen záró Mihályi Andor és Tóth Gergely lép pástra, szintén szombaton.
VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU
NŐI TŐR, EGYÉNI
A csoportmérkőzéseken
Pásztor (kiemelt), Kondricz 5 győzelem/1 vereség, Wolf 4/2, Papp 3/2, Lupkovics 2/4
A 96 közé jutásért
Wolf–Zurawska (lengyel) 15:11
Roger (francia)–Lupkovics 15:11
Patru (francia)–Papp 15:8
A 64 közé jutásért
Wolf–Cseng Hiu (hongkongi) 15:3
Sinigalia (olasz)–Kondricz 13:12