Vívás: Pásztor és Wolf főtáblás a női tőrözők takamacui vk-viadalán

Öt magyar női tőröző nevezett a szezon első világkupaversenyére: a pénteki selejtezőben négy pástra is lépett – Pásztor Flóra jó ideje tartja a helyét a kiemeltek között, így ő csak a 64 között kezd.

A kérdés az volt, lesz-e magyar társa a főtáblán: Kondricz Kata és Wolf Eszter is vívhatott a 64 közé közé kerülését, előbbi sajnos egytusos vereséget szenvedett, utóbbi viszont nyert, így két magyar köthet be szombaton a nők között. A férfiaknál Dósa Dániel, és a csütörtöki selejtezőt sikeresen záró Mihályi Andor és Tóth Gergely lép pástra, szintén szombaton.

VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU

NŐI TŐR, EGYÉNI

A csoportmérkőzéseken

Pásztor (kiemelt), Kondricz 5 győzelem/1 vereség, Wolf 4/2, Papp 3/2, Lupkovics 2/4

A 96 közé jutásért

Wolf–Zurawska (lengyel) 15:11

Roger (francia)–Lupkovics 15:11

Patru (francia)–Papp 15:8

A 64 közé jutásért

Wolf–Cseng Hiu (hongkongi) 15:3

Sinigalia (olasz)–Kondricz 13:12