Vívás: Koch Máté arany-, Kovács Gergely bronzérmes a casablancai világkupaversenyen

Sokan tudnak szép és okos tusokat adni a párbajtőrözők mezőnyében, többen még pimaszakat is, utóbbiak közül egyértelműen kiemelkedik Koch Máté, s ezt a szezon első világkupaversenye Casablancában újfent igazolta.

Boczkó Gábor tanítványa elképesztő asszókat vívott a nap folyamán, de még ennél is elképesztőbb tusokat adott: élményszámba ment ezeket nézni. És azt is öröm volt látni, ahogyan élvezi a vívást Koch.

„Igen, ez az, ez megvan!” – ezt még a negyeddöntős győzelme után üvöltötte bele a világba, s nem véletlenül, hiszen ekkor vált biztossá az éremszerzése. De ha már a négy közé jutott, értelemszerűen nem akart megállni, még akkor sem, ha a döntőért az olimpiai bajnok japán Kano Koki jött vele szembe.

A két klasszis pont olyan meccset vívott, mint amit vártunk: aranytus döntött – Koch javára.

Ha a pimasz tusokról értekeztünk az imént, azt a döntő és Koch kapcsán csak újfent aláhúzhatjuk, hiszen párizsi aranyérmesünk ebben a casablancai fináléban nem ismert lehetetlent, már amellett például, hogy 2:6-ról is fordítani tudott. És azok a tusok…!

A szezon első vk-viadala tehát magyar győzelemmel zárult, ám az arany mellett jött egy másik érem is, hiszen remekül vívott Kovács Gergely is, sorra nyerte az asszóit (azok után, hogy a csütörtöki selejtezőben mind a hat ötös asszóját is megnyerte) – a főpáston, az elődöntőben kapott csak ki, mégpedig az olasz Matteo Galassitól, ám emiatt egyáltalán nem kell bánkódnia, nagyszerű eredmény ez a vk-bronz.

A női verseny kapcsán magyar szempontból egyértelműen Kun Anna teljesítménye kívánkozik az élre: a kétéves eltiltása után ugyan májusban már visszatért egy világkupaversenyen (ott hibátlan csoportkör után a főtábla első körében kikapott), Casablancában azonban már megvillantotta azt a Kun Annát, amelyiktől kénytelenek voltunk elbúcsúzni a párizsi olimpia előtt nem sokkal. Nem feltétlenül szerencsés egy asszót kiemelni, hiszen egész nap szépen, okosan és higgadtan vívott Plásztán Attila tanítványa, ám a közelmúlt miatt nem biztos, hogy sokan fogadtak volna arra, hogy a magyar lány megállítja Marokkóban a regnáló egyéni Európa-bajnokot, az észt Katrina Lehist, aki egyébként negyedik volt a viadal előtt a világranglistán. Márpedig Kun Anna megtette a 32 között, s utána is nyert még egy asszót, a végállomás számára a negyeddöntő jelentette.

A nyolcaddöntőben búcsúzott Muhari Eszter (egyetlen tussal…) és a fiatal Horváth Lotti is.

VILÁGKUPAVERSENY, CASABLANCA

Párbajtőr. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Siklósi–Sztankevics (ukrán) 15:11, Nagy D. – Xiao (kanadai) 15:11, Koch–Guszev (orosz) 15:9, Fenyvesi–Backstrom (svéd) 15:11, Kovács G.–Tobias (észt) 15:14, Oniscsuk (orosz)–Andrásfi 13:12, Jamada (japán)–Keszthelyi 15:13. A 16 közé jutásért: Koch–Michalak (lengyel) 15:4, Kovács G.–Gally (francia) 15:10, Prohodov (kazah)–Siklósi 15:12, Brujev (orosz)–Nagy D. 15:13, Elsayed (egyiptomi)–Fenyvesi 15:13. Nyolcaddöntő: Koch–Jamada (japán) 15:7, Kovács G.–Antkiewicz (lengyel) 15:12. Negyeddöntő: Koch–Alimzanov (kazah) 15:10, Kovács G.–Prohodov 15:7. Elődöntő: Koch–Kano (japán) 9:8, Galassi (olasz)–Kovács G. 15:11. Döntő: Koch–Galassi 15:11

Nők. A 32 közé jutásért: Muhari–Armaganova (orosz) 15:9, Büki–Xuan (kanadai) 15:12, Kun–Vu (hongkongi) 15:10, Dékány–Von Kerssenbrock (15:13, Horváth L.–Francillonne (francia) 15:11, Bekmurzova (orosz)–Nagy B. 15:13. A 16 közé jutásért: Muhari–Büki 15:13, Kun–Lehis (észt) 14:13, Horváth L.–Louis Marie (francia) 15:7, Santuccio (olasz)–Dékány 15:4. Nyolcaddöntő: Kun–Nixon (amerikai) 15:8, Rusztamova (orosz)–Muhari 15:14, Tang Csün-jao (kínai)–Horváth L. 15:10. Negyeddöntő: Marzani (olasz)–Kun 15:13