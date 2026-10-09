MotoGP: Varga Tibor rajthoz áll az utolsó öt Moto3-as futamon

A 19 éves versenyző a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy a Red Bull MotoGP Rookies Cup válogatóról választották be a mezőnybe, és így jut lehetőséghez Ausztráliában, Malajziában, Katarban, Portugáliában, valamint a szezonzáró Valenciai Nagydíjon. Az Arena 4 értesülései szerint Varga Tibor a CIP Green Power Racing csapatában kap lehetőséget az idény utolsó öt állomásán.



„A célom a Moto2 volt, de sajnos ehhez nem találtunk eddig megfelelő támogatót. Ezért újraterveztünk és megpróbáltuk a lehető legjobb megoldást, hogy a MotoGP paddockban maradhassak. Elmondhatatlanul boldog vagyok” – írta a magyar motoros a bejegyzésében.



A gyorsaságimotoros-vb mindhárom géposztályának mezőnye a mostani hétvégén Indonéziában versenyez, a következő, Ausztrál Nagydíjat október 23. és 25. között rendezik.