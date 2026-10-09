Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Varga Tibor rajthoz áll az utolsó öt Moto3-as futamon

2026.10.09. 16:25
null
Fotó: Facebook/Tibor Erik Varga #47
Címkék
Varga Tibor Erik CIP Green Power Racing Moto3
Varga Tibor rajthoz áll a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájának idei utolsó öt futamán.

A 19 éves versenyző a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy a Red Bull MotoGP Rookies Cup válogatóról választották be a mezőnybe, és így jut lehetőséghez Ausztráliában, Malajziában, Katarban, Portugáliában, valamint a szezonzáró Valenciai Nagydíjon. Az Arena 4 értesülései szerint Varga Tibor a CIP Green Power Racing csapatában kap lehetőséget az idény utolsó öt állomásán.

„A célom a Moto2 volt, de sajnos ehhez nem találtunk eddig megfelelő támogatót. Ezért újraterveztünk és megpróbáltuk a lehető legjobb megoldást, hogy a MotoGP paddockban maradhassak. Elmondhatatlanul boldog vagyok” – írta a magyar motoros a bejegyzésében.

A gyorsaságimotoros-vb mindhárom géposztályának mezőnye a mostani hétvégén Indonéziában versenyez, a következő, Ausztrál Nagydíjat október 23. és 25. között rendezik.

 

Varga Tibor Erik CIP Green Power Racing Moto3
Legfrissebb hírek

Hatalmas balesettel ért véget a Moto3 magyarországi versenye

Egyéb autó-motor
2026.06.07. 12:32

Autó-motor: Molnár és Varga is jó úton a királykategória felé

Utánpótlássport
2026.03.14. 11:48

Motorsport: Varga Tibor Erik készen áll az újabb szintlépésre

Utánpótlássport
2026.01.17. 16:14

Műtétekre volt szükség, továbbra is kritikus a Moto3-as versenyző állapota

Egyéb autó-motor
2025.10.27. 14:07

Újra kellett éleszteni egy versenyzőt a Moto3-as baleset után

Egyéb autó-motor
2025.10.26. 14:28

Álex Márquez győzött Sepangban, Bagnaia Ducatija megadta magát

Egyéb autó-motor
2025.10.26. 09:26

Gyorsaságimotoros-vb: megszűnik a MotoE

Egyéb egyéni
2025.09.11. 12:57

Moto3: elképesztő izgalmak és célfotó – Máximo Quiles nyerte a Magyar Nagydíjat

Egyéb autó-motor
2025.08.24. 11:53