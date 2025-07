Vívás: Képesek vagyunk érmet szerezni – Battai Sugár Katinka

– Kifejezetten jó szezon van ön mögött – ezt már a világbajnokság rajtja előtt is elmondhatja, hiszen szerzett például vk-érmeket is, de elmondhatja annak ellenére is, hogy egy csípősérülés okozott némi nehézséget az elmúlt hónapokban.

– Hosszú volt ez a szezon, és nagyon sok pozitív érzés van bennem: az egyéni mellett a csapattal is jól szerepeltünk a versenyeken, úgyhogy én már csak emiatt is várom a világbajnokságot – szeretnénk megmutatni Tbilisziben is, mit tudunk.

– Június elején a genovai kontinensviadalon megszerezte pályafutása első egyéni Eb-érmét a felnőttmezőnyben. Ezt sokszor akár „erőszakosan” is az eszébe juttatja, vagy épp ellenkezőleg, majdhogynem el kell felejteni azt az eredményt, nehogy elkényelmesedjen?

– Elfelejteni semmiképp sem! Bennem minden verseny előtt van némi stressz, meg az az érzés, hogy mindenkit meg kell verni ahhoz, hogy érmet szerezzek, s e tekintetben ez a bronz segít: visszagondolok a versenyre, az éremre, és igyekszem önbizalmat szerezni belőle – azt, hogy képes vagyok rá. És akár arra is, hogy a világbajnokságon hasonló eredményt érjek el.

– A csípősérülése már a múlté?

– Jól vagyok, igen. Kezelésekre járok még, s ezt augusztusban sem fogom abbahagyni, mert szeretném, ha a következő szezonra százszázalékos állapotban lenne.

– Két éve a milánói világbajnokság egyik legfelejthetetlenebb asszóját hozta a női kardcsapat fináléja – önök voltak a címvédők, s újra a franciák voltak az ellenfelek, mégis, nem a magyar válogatottat tartották sokan esélyesnek. Mégis nyertek.

– Arra, hogy címvédők vagyunk, nem feltétlenül gondolunk, hiszen az a világbajnokság két éve volt – olimpia viszont tavaly, vagyis Párizsból van a legutóbbi élményünk nagy világversenyről, az meg nem éppen úgy sikerült, ahogyan azt mi szerettük volna. Éppen ezért az dolgozik bennünk, hogy szeretnénk megmutatni, hogy ennél jobbra vagyunk képesek, s ebben benne van azért az is, hogy szeretnénk megvédeni a világbajnoki címünket.

– A vívók egy része szereti tudni, milyen ág vár rá egy versenyen, a másikuk meg mindig csak a következő feladatra figyel – Battai Sugár melyikbe tartozik?

– Az edzők természetesen az összes ellenfelet videózzák, s mi is, vagyis igyekszünk felkészülni mindenre és mindenkire, de személy szerint én mentálisan mindig csak az első asszóra koncentrálok, s azon belül is az első ötösre, mert az a fontos, hogy ott kizárjak mindent, és annyira beszűküljön a figyelmem, hogy csak a versenyt lássam. Nálam ez szokott beválni.

– Beszéltek csapaton belül konkrét helyezésekről is?

– Nem nagyon, s leginkább azért, mert mindannyian tudjuk, érezzük, képesek vagyunk érmet szerezni – az Európa-bajnokságon egy tussal maradtunk le a bronzról, úgyhogy némiképp ezen is szeretnénk „szépíteni”, de valójában leginkább az az elvárásunk magunkkal szemben, hogy vívjunk egységesen és jól.