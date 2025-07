Kerékpározik, tornázik és verseket tanul a 95 éves Pap Kornélia

Versenyzőként 1958 és 1961 között legyőzhetetlen volt az Európa-bajnokságokon, háromszor az év sportolónőjének is megválasztották idehaza. Balszerencséjére a világbajnokságokon csak 1974-től, az olimpiákon pedig 1976-tól szerepelhettek a nők ebben a sportágban, így ilyen eseményeken nem bővíthette sikereit. Sportolói pályafutása végén a Népsport újságírója lett, s 26 évig, nyugdíjba meneteléig volt lapunk munkatársa. Ma Ráckevén él, szerencsére kitűnő fizikai és szellemi állapotnak örvend.

„Férjem halála óta, több mint öt éve vagyok egyedül. Ráckevén, a Duna mellett egy nyugdíjasotthonban élek – mondta el érdeklődésünkre Pap Kornélia – Mindennap felülök a kerékpáromra és eltekerek a közelben, az ugyancsak a folyó partján lévő házamig, gondozom a kertet és szépítgetem a házat. Két hete sajnos két bosszúság is ért: egyrészt defektet kapott a biciklim, és úgy kellett hazatolnom, másrészt a vihar nagy károkat okozott a kertben és a tetőn is. Most ezeket próbálom helyrehozni, de a leszakadt ágak sajnos több helyen is eléggé felsértették a bőrömet, úgyhogy a karom most tele van sebbel.”

Született: 1930. július 21., Budapest

Sportága: evezés

Versenyszáma: egypárevezős

Legjobb eredményei: 4x Európa-bajnok (1958, 1959, 1960, 1961), 3x Eb-bronzérmes (1955, 1956, 1957), 3x az Év sportolónője Magyarországon (1959, 1960, 1961) Pap Jenőné Méray Kornélia

Mint kiderült, Kori néninek (mert mindenki így szólítja) már nem élnek rokonai, azaz nincs segítsége. A barátokkal is csak telefonon tudja tartani a kapcsolatot.

„Azért ma már nem úgy megy, hogy csak felpattanok a HÉV-re és elmegyek látogatóba. Ráadásul sajnos egyre kevesebben vannak a barátok is, egyre több nevet kell kihúznom a noteszemből. Viszont éppen a hétvégén látogatott meg felköszönteni az a négyes, amelynek én voltam az edzője annak idején.”

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, mi a titka annak, hogy még 95 évesen is nagyszerűen tartja magát.

„Több összetevője is van. Az egyik a mindennapos kerti munka, ami lelkileg is nagyon sokat jelent. Emellett naponta kétszer fél órát tornázom, meg ugye a biciklizés. De nagyon sokat olvasok, és mostanában a verstanulás lett az egyik hobbim, nagy boldogsággal tölt el, amikor egy-egy verset sikerül megtanulnom.”

Amint arról már bevezetőnkben is említést tettünk, több mint negyed évszázadon keresztül volt lapunk újságírója. Megkérdeztük tőle, mennyire figyeli az evezést, illetve a sporteseményeket.

„Fogalmazzunk úgy, hogy tisztes távolból. Őszintén szólva két jelenség van, ami miatt nem igazán tetszik a mostani sportvilág. Az egyik a dopping: az én időmben szerencsére még nem volt, legalábbis Magyarországon nem. Mert a riválisoknál már akkor is láttunk érdekes dolgokat. Mostanra pedig ez már sajnos az egészet behálózza. A másik, ami nem tetszik, a sport elüzletiesedése. Ma már teljesen másról szól az egész, mint amikor még mi sportoltunk. Ugyan a párizsi eredményeket figyelemmel kísértem, volt olyan olimpia, amelyről azt sem tudtam, hogy hol van, annyira nem érdekelt.”