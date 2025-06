Ünneplés: egész napos programsorozat a 140 éves UTE tiszteletére

Mintegy 2000 ifjú sportoló, edző, szülő és szurkoló választotta szombat reggeli programjául, hogy elmegy az UTE labdarúgócsapatának otthont adó Szusza Ferenc Stadionhoz, s onnan ünnepi felvonulás keretében átsétál a Szent István tér 19.-hez, hogy meghallgassa az ünnepi beszédeket és megnézze a koszorúzást az Újpesti Torna Egylet 140. születésnapja alkalmából. A klub összes szakosztálya képviseltette magát fiatal versenyzőivel, a tömegben legelöl haladó szertornászok „UTE 140” feliratú molinót vittek magukkal. Az 1300 méteres séta során az Újpestet éltető dalok is felcsendültek, a környékbeli házak lakói mosolyogva fényképezték, videózták a seregletet.

A beszédek helyszínéül szolgáló színpadot azon épület előtt állították fel, amelyben 1885. június 16-án megalapították az UTE-t, itt 2010-ben emléktáblát is avattak.

Őze István klubigazgató elmondta, az UTE sok fiatal sportolója ad nekik erőt és lelkesedést a mindennapi munkához. Az UTE a legrégebben alapított, még ma is működő magyar sportklub, de nem csupán az, hanem a város szövetéhez szorosan hozzátartozó intézmény, amely a lakótelep-építések időszakában Újpestre betelepülőknek is otthonérzést, identitást adott. Őze megköszönte az állami sportirányítás segítségét, és kiemelte, hogy a forrásokat hatékonyan és körültekintően használják fel.

Az UTE megalakulásának 140. évfordulója alkalmából 140 postagalambot reptettek a Szent István téren (Fotó: Koncz Márton)

Trippon Norbert, a IV. kerület polgármestere (gyermeke az UTE-ban sportol) feltette a kérdést: mit adott az UTE? Válasza: nem csak fénylő csillagokat és érmeket, ennél sokkal többet, közösséget, csapatot, barátokat, életre szóló kalandokat, emberi kapcsolatokat, megtanít a szorgalomra, a kitartásra és a felnőttek, az edző tiszteletére – valamint arra is, hogyan bánjunk a gyerekekkel.

Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, az UTE elnökségi tagja (mind az öt gyermeke sportolt az UTE-ban, ráadásul a Szusza-stadion mellett lakik) arról beszélt, közös szív és lélek tölti meg az arénákat, büszkén mesélhetnek gyermekeiknek a sikerekről, hiszen a klub és a város mindig egy ütemre lélegzett, a lila-fehér szellemiség generációkat köt össze, miközben a 41 olimpiai arannyal a világelitbe tartoznak.

Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, nemrégiben ünnepeltük a magyar sport 150. születésnapját, most 140 éves az UTE, jól látható tehát, mennyire összeforrt az egyesület a magyar sporttal, annak sikereivel. Az ilyen emlékezéseken apró képkockák, pillanatok peregnek le a fejekben, és ilyenkor érdekes belegondolni, hogy az első mozgókép 1895-re datálható, tehát az UTE megalapításakor még nem is létezett, arról nem is beszélve, milyen óriási fejlődés figyelhető meg a létesítmények terén. Az olimpiai bajnok újpesti legendák közül megemlítette Keleti Ágnest, Gyarmati Dezsőt, Dunai Antalt és Darnyi Tamást, illetve hogy tavaly, a párizsi olimpián Gulyás Michelle és Márton Viviana szerzett aranyérmével dicsőséget Magyarországnak és az UTE-nek.

A délelőtti eseménysorozat az emléktábla megkoszorúzásával és 140 postagalamb szabadon eresztésével zárult, de a főtéren 17 óráig sportprogramokkal várják a gyermekeket és a családokat, majd 18 órakor ökörsütéssel és ünnepi műsorral folytatódik a program a Szilágyi-Tábor utcai multisportközpontban.