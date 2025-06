Andrási Márton az ötödik helyen végzett a cselgáncs-vb-n

Annak ellenére, hogy hétköznap délelőtt kezdődött a budapesti cselgáncs-világbajnokság, szép számmal ültek nézők a lelátókon már a program korai szakaszában is. Sokan közülük a versenynap négy magyar indulójára voltak kíváncsiak, Kőszegi Rebeka, Szeleczki Szabina, Andrási Márton és Feczkó Csanád is tatamira lépett pénteken a Papp László Budapest Sportarénában.

Aki késve érkezett, bánhatta, hiszen a négy magyar induló közül egyedül nem erőnyerőként rajtoló Szeleczki már a második körben harcolt, és eredményes dzsúdóval borította is a papírformát első mérkőzésén a spanyol Eva Perez Soler ellen. A győzelemhez kellett, hogy szinte azonnal jukó előnybe kerüljön, és hatásosan hárítsa el a spanyol – olykor – kifejezetten veszélyes támadásait. A földön jobb volt a magyar, de rendre hamar felállította őket a bíró, ez azonban nem zökkentette ki a BHSE 48 kilós versenyzőjét, vazaarival növelte az előnyét, és hiába intették meg kétszer, továbbjutott a legjobb 32 közé.

Nem csak az első, a második magyar érdekeltségű meccs is Szeleczkié volt, ráadásul újabb nagy nevű riválissal, a friss Eb-ezüstérmes portugállal, Catarina Costával küzdött. A lelátóról a közönség és a válogatott csapattársak biztatása jól hallatszott, Szeleczki pedig előbb az ellenfél övére próbált fogni, majd a lábát igyekezett kisöpörni. Kezdeményezett, és meg is kapta a portugál az első sidót passzivitásért, aztán azonban a magyar lány kapott kettőt, szerencsére azonban a hosszabbításban jobban koncentrált, és ismét vazaarival győzött.

Szeleczki menetelését követően Kőszegi Rebekának mindössze 22 másodperc jutott a tatamin, mert az elképesztően erős japán ellenfele azonnal földre vitte és lefojtotta. A hölgyek után a 60 kilogrammos urak következtek, Feczkó Csanád és Andrási Márton is sikerrel vette az első akadályt, amelyet a sorsolás állított eléjük, előbbi egyiptomi, utóbbi máltai ellenfelet győzött le ipponnal, majd a következő meccsük idejében kénytelenek voltunk megosztani a figyelmünket, hiszen a két, egymás melletti szőnyegen egyszerre küzdött a két magyar férfi. Olyannyira egyszerre, hogy a tatamikon másodpercre pontosan ugyan akkor értek véget az előttük lévő küzdelmek, az egyiken ipponnal, a másikon pedig a Gosztonyi Balázs által kiosztott ötödik sidóval.

A párhuzamos összecsapásoknak viszont megvolt az az előnye, hogy a közönség egyszerre szurkolhatott a mieinknek, ráadásul két igazi világsztár ellen. Feczkó sorsolását korántsem lehet szerencsésnek mondani, hiszen már a legjobb 16 között összekerült a világelső franciával, Luka Mkheidzével, de Andrási sem kapott sokkal egyszerűbb riválist a grúz Giorgi Szardalasvili (vr-6.) személyében. A papírforma alapján tehát nem a magyaroknak állt a zászló, mégis Andrási és Feczkó is bravúrgyőzelmet aratott. Feczkó ráadásul ipponnal győzte le a teljesítménye előtt értetlenül álló franciát, Andrási pedig egy utolsó pillanatos jukóval – amit videózás után ítéltek meg neki – zárta le a küzdelmet, a grúznak már nem volt ideje visszajönni a hátrányból.

Szeleczki a harmadik fordulóban már nem tudott újabb nagy skalpot begyűjteni, pedig addigi mérkőzései közül a tajpeji elleni ígérkezett a legkevésbé nehéznek. A férfiaknál is újabb két vereség következett, hiszen a vr-3. Michael Augusto Andrásit jukóval, a vr-13. francia Romain Valadier Picard pedig Feczkót ipponnal győzte le, a mieink a vigaszágon folytathatták.

Azt szokták mondani, úgy ki lehet kapni, ha az ellenfélnek fáj a győzelem, és Feczkó Csanád mongol riválisának a vére is folyt a meccsük után, de a továbbjutás az övé lett: maratoni, majdnem nyolc perces összecsapást nyert meg egyetlen jukóval. Andrási viszont visszatalált a győzelem útjára, pedig – ahogy a versenynap összes meccsén – ezúttal is nála papíron erősebb ellenféllel küzdött. A kazah Magzsan Samsadin földön sem tudta megverni a magyart, kettejük párharcában is egy jukó billentette el a mérleg nyelvét – a magyar felé.

Következett a nap magyar szempontból slágereseménye, a 60 kg-os bronzmérkőzés Andrási és az orosz Ajub Blijev között. Hiába az eddigi szenzációs eredmények, az orosz harcos stílusa nem feküdt a magyarnak, ráadásul még sosem találkoztak korábban, így egyikük sem igazán tudta, mire számíthat a másiktól. A nyílt sisakos küzdelemben a tapasztaltabb és esélyesebb Blijev földre vitte Andrásit, aki – bár mindent megpróbált – nem tudott kiszabadulni a szorításból, és ipponnal kikapott.

Egy ötödik és egy hetedik helyezést szerzett a magyar válogatott a budapesti vb első napján, szombaton újabb négy honfitársunk, Gyertyás Róza, Pupp Réka, Gombás Bálint és Pongrácz Bence méreti meg magát a viadalon.

CSELGÁNCS

Világbajnokság, Papp László Budapest Sportaréna

Férfi 60 kg

Bronzmeccs

Ajub Blijev (orosz)–Andrási Márton 100–0 (ippon)

Férfiak, 60 kg

Világbajnok: Nagajama Rjudzsu (Japán)

2. Romain Valadier Picard (Franciaország)

3. Yolk Kazirbyek (Mongólia) és Ajub Blijev (Oroszország, semlegesként)

5. Andrási Márton

…7. Feczkó Csanád

Nők, 48 kg

Világbajnok: Assunta Scutto (Olaszország)

2. Abiba Abuzsakinova (Kazahsztán)

3. Laura Martinez (Spanyolország) és Koga Vakana (Japán)

Szeleczki Szabina és Kőszegi Rebeka helyezetlenül végzett.