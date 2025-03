Vívás: nem jutott magyar a 16 közé a férfi kardozók budapesti világkupaversenyén

Hét magyar jutott a 64 közé a pénteki selejtezőből a budapesti világkupa-viadalon, aztán szombat délelőtt a BOK-csarnokban az első kanyarban elbúcsúztunk öttől.

Rabb Krisztián és Gémesi Csanád viszont állva maradt, igaz, az ágakat látva tudtuk, a 16 közé jutásért egyikükre sem vár könnyű csata.

Rabb Michelle Gallo ellen kötött be, az olasz kétszer is meglépett a magyar fiútól (a szünetben például 8:3-ra vezetett), s leginkább azért, mert hiába irányított Rabb, védekezésből is rendre Gallo talált.

Aztán 14:14-nél jött az utolsó akció, s bár Rabb irányított ekkor is, sajnos nem találta el az olaszt, csak egy lámpa világított – és Gallo örülhetett.

„Gallo nagyon magabiztos, jó vívó, ezért is mert szerintem ennyi tempót adni nekem, számomra pedig váratlan volt, hogy ennyiszer megcsinálja. Próbáltam változtatni ezen, de nem igazán sikerült, és átment az asszó próbálgatásba, ami egy világkupaversenyen nem fér bele – mondta Rabb Krisztián. – Én voltam taktikai fölényben, ő igazodott kicsit hozzám, de nagyon jól »lekontrázta« minden elképzelésemet. Sokan kijöttek szurkolni, szerettem volna továbbmenni…”

Gémesi Csanád a világ jelenlegi egyik legjobbja, a fiatalabbik Patrice fivér, Sebastien ellen lépett pástra, és a francia fiú volt, hogy csak kapkodta a fejét – hatig számoltuk Gémes parádriposztjait… De ugye csak védés-visszavágásból nyerni nem lehet, nem is győzött a magyar kardozó, a vereségével pedig eldőlt, ezúttal magyarok nélkül rendezik meg a vk-viadal hajráját.

„Egy nagyon kicsi türelem és fegyelmezettség hiányzott, majdnem teljesen jó volt ez az asszó, épp ott, ahol eldőlt a vége, 9:9-nél voltam kicsit türelmetlen az előkészítésnél. Egy nagyon jó vívóról beszélünk, ő is bele tudott abba húzni, hogy én gyorsan akarjak mindent megoldani” – nyilatkozta Gémesi Csanád.

VÍVÁS, VILÁGKUPAVERSENY, BOK CSARNOK

Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Rabb–Dzsong Han Gil (dél-koreai) 15:5, Gémesi Cs.–Müller (német) 15:10, Moran (spanyol)–Iliász 15:12, Garrigue (francia)–Horváth G. 15:10, Ollivier (francia)–Vigh 15:6, Sz. Bazadze (grúz)–Dallos 15:12, Kindler (német)–Tóth B. 15:8. A 16 közé jutásért: Gallo (olasz)–Rabb 15:14, S. Patrice (francia)–Gémesi Cs. 15:10