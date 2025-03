Vívás: egy magyar sem jutott főtáblára a selejtezőből a budapesti párbajtőr GP-n

Nemigen volt még ilyenre példa: három kiemeltünk, Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor köthet csak be a budapesti párbajtőr Grand Prix-viadal főtábláján a férfiak között vasárnap a budapesti BOK-csarnokban, merthogy a szombati selejtezőben ugyan pástra lépett 19 magyar, ám a mamutmezőnyben és a kifejezett hosszú nap végére mindannyian búcsúzni kényszerültek – egyértelműen Nagy Dávid kieséses az egyik legfájóbb, mert bár a csapatban olimpiai bajnok vívó ősszel csípőműtéten esett át, s csak február végén tért vissza, attól, hogy a csoportkörben mindössze két asszót nyert, s utána már nem is folytathatta, bizonyára önmagától is többet várt.

A férfiak mellett vasárnap a nők főtáblás küzdelmeire is sor kerül a BOK-csarnokban: ott a kiemelt Muhari Eszter mellé a pénteki selejtezőből Kálmán Gyöngyvér és Nagy Emma jutott a 64 közé.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, BOK-CSARNOK

Párbajtőr

Férfiak, egyéni

A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor (kiemeltek), Bakos 5 győzelem/1 vereség, Fenyvesi 5/1, Kovács G. 5/1, Rédli 5/1, Bartkó 4/2, Somody 4/2, Buta 4/2, Keresztes 4/2, Szényi 4/2, Keszthelyi 3/3, Osman-Touson 3/3, Horváth M. 3/3, Petrovszki 3/3, Csabai 2/4, Dunay 2/4, Antal 2/4, Pelle 2/4, Nagy M. 2/4, Nagy D. 2/4, Koska-Gonzales 1/5

A 160 közé jutásért: Osman-Touson–Csang (hongongi) 15:11, Somody–Vineis (svájci) 15:11, Pelle–Jörgensen (dán) 15:8, Bakos–Rikonou (orosz) 15:13, Szényi–Sathasivan Nirmala (indiai) 15:9, Bartkó–Wingerter (francia) 15:12, Keresztes–Singh (indiai) 15:11, Keszthelyi–Ng Ting (hongkongi) 15:13, Kovács G.–Antal 15:8, Petrovszki–Mohsen (egyiptomi) 15:10, Paolini (olasz)–Rédli 15:9, Ma Hsziao (kínai)–Csabai 15:11, Percsuk (ukrán)–Horváth M. 15:10, Malcotti (svájci)–Dunay 15:10

A 96 közé jutásért: Osman-Touson–Gyurov (orosz) 15:11, Somody–Lugones Ruggeri (argentin) 15:11, Pelle–Lombardo (amerikai) 15:13, Diliberto (olasz)–Bakos 10:9, Rubes (cseh)–Fenyvesi 15:12, Crook (ausztrál)–Kovács G. 15:14, Armaleo (olasz)–Petrovszki 15:11, Mumenthaler (svájci)–Keszthelyi 15:8, Gavalda (spanyol)–Szényi 15:6, Malcotti–Bartkó 15:13, Tavor (izreali)–Keresztes 15:12

A 64 közé jutásért: Andrews (brit)–Osman-Touson 15:9, Ma Sze Geon (dél-koreai)–Somody 15:10, Correnti (francia)–Pelle 15:12