Nemcsik Zsolt: Szatmári Andrásnak olyan tempója és technikája van, amilyen a világon talán senkinek

Nemcsik Zsolt, a férfi kardválogatott edzője volt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége. A korábban olimpiai ezüstérmet és világbajnoki aranyat is szerző vívó manapság már minden erejével a férfi kardozók sikerességén dolgozik, és természetesen figyelemmel követi a tehetséges fiatalokat fejlődését is. A legaktuálisabb téma sem maradt ki, hiszen beszélt a pénteken kezdődő budapesti Gerevich–Kovács–Kárpáti férfi kard egyéni és a Zarándi Csaba férfi kard csapat-világkupaversenyről is.

A viadal péntektől vasárnapig tart a budapesti BOK-csarnokban, s 20 magyar versenyző lép majd pástra. A várható szereplésükről beszélt Nemcsik Zsolt, szóba került az egyéniben címvédő Szatmári András is. „Aki azt állítja, meg tudja mondani egy kardvívóversenyen előre a végeredményt, az hazudik, tehát itt jósolgatni tényleg nem lehet – kezdte a férfi kardválogatott edzője. – Összesen 271 induló lesz, amivel ez a világ valahavolt legnagyobb kardvívó versenye, és hihetetlenül erős a mezőny. A legjobb 64-ig vívják le a selejtezőt pénteken, utána jön az egyenes kieséses főtábla szombaton. Először is azt szeretném, hogy minél több versenyzőnk legyen ott a főtáblán, ugyanis mindegyikük selejtezőt vív, nincs kiemeltünk. Andrisnak sok megvédendő pontja van, mivel tavaly ő nyert. Az ő tudása egészen extra, olyan tempója és technikája van, amilyen a világon csak keveseknek, talán senkinek. Hogy ezt össze tudja-e rakni, és aznap éppen arra indul-e el a »vezérhangya«, amerre kell neki, az jó kérdés, de ha igen, akkor biztosan jó eredményt ér el. Ha nem, akkor dolgozunk tovább, nem feltétlenül kell neki ezt a versenyt most megnyernie, rengeteg idő van Los Angelesig vagy akár még a világbajnokságig is.” Rab Krisztiánról elmondta, hogy sok rutint kell még szereznie, és esetében sem tragédia, ha nem ér el most kiemelkedő eredményt, míg szerinte Gémesi Csanád legalább a második virágkorát éli, és nagyon élvezi a vívást, a fiatalokról pedig úgy véli, már a 64 közé jutás is nagy siker lenne. Nemcsik úgy gondolja, az egyéni viadal lutri, inkább a csapatversenyre koncentrál, de természetesen mindkettőt fontosnak tartja. A teljes beszélgetés Nemzeti Sportrádió · Nemcsik Zsolt a Hazafutásban