Dénes Eszter a döntőt célozza meg az Európa-bajnokságon

Ahogy a mondás tartja, nem a ruha teszi az embert, a puskások teljesítményét mégis befolyásolja az öltözék – jobban, mint gondolnánk. Dénes Eszternél például a lövészet mellett a szabászat is előtérbe került az elmúlt hónapokban, a nadrágját és a kabátját is át kellett alakítani, hogy semmi se gátolja a kimagasló eredmény elérésében. Az utolsó Eb-válogatón nem is gátolta, az alapversenyt és a döntőt is ragyogó teljesítménnyel nyerte meg, így készülhet a márciusi 10 méteres kontinensviadalra.

„Jó lett az átalakított ruha, de időbe telt, mire megszoktam és minden összeállt – mondta érdeklődésünkre az UTE 23 éves versenyzője. – A szokások embere vagyok, szeretem az állandóságot, de ezúttal tudtam, hogy orvosolni kell a problémát. Immár komfortosabban érzem magam a lőállásban, viszont változtatás ide vagy oda, azért két és fél éves a ruhám, miközben a »nagyok« félévenként cserélgetik. Meglátjuk, mikor érkezik meg az új öltözékem, ha szerencsém van és jól sikerül, már az Európa-bajnokságon abban lövök.”

Az elmúlt években rendszerint felvette a versenyt a kontinens legjobbjaival Dénes Eszter, egymás után két légfegyveres Eb-n lett hatodik, és olyan is előfordult, hogy csak a rosszabb utolsó sorozata miatt csúszott le a döntőről. Elmondása szerint egyre nehezebb bekerülni a fináléba, de igyekszik felnőni a feladathoz.

„Gyakran mondogatom magamnak, hogy képes vagyok döntőbe jutni, csak hát sokan vannak még ezzel így, nagyon sűrű a mezőny – hangsúlyozta az újpestiek kiválósága. – Ami az országos bajnokságon kimagasló eredménynek számít, nemzetközi szinten nem biztos, hogy az, a legjobbak évről évre magasabbra teszik a lécet. Bármilyen furcsán hangzik, még az is számíthat, hogy ki mit reggelizik, és a mentális állapot is nagyon fontos: van, akit motivál a téthelyzet, másokat inkább lehúz. Már kellően érett vagyok ahhoz, hogy csak a saját ritmusomra koncentráljak, viszont még mindig eléggé izgulok – ilyenkor arra gondolok, hogy azért nem az életem múlik egy-egy versenyen.”

A párizsi olimpiára nem jutott ki Dénes Eszter, Los Angelest nem szeretné kihagyni, de addig még a lőállásban és azon kívül is sok megméretés vár rá – mostanság például a szakdolgozatát írja, természetvédelmi mérnöknek készül. No meg persze olimpikon sportlövőnek…

„Egyelőre nem tekintek annyira előre, mert el sem kezdődött a kvalifikációs időszak, viszont minden lehetőséget igyekszem megragadni a fejlődésre és a finomhangolásra – ecsetelte a csapatban junior-világbajnok Dénes. – Az idén kipróbálhatok újdonságokat, a ruhacsere mellett a közeljövőben fegyverváltást is tervezek, a jelenlegi puskámat ugyanis nyolc éve használom. Tavaly nyáron hosszabb pihenőt tartottam, azóta pedig az edzőmmel arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az Európa-bajnokságra kerüljek a legjobb formába.”

Ha így lesz, összejöhet a hőn áhított döntős szereplés.