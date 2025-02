Akárcsak tavaly: negyedik lett a Pavlova, Sviatchenko páros

Folytatódik a négyes széria, pedig szeretné már elfelejteni ezt a számot az orosz születésű, ám magyar színekben futó páros: Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei tavaly az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is a negyedik helyen végzett, s Tallinnban a rövid program után megcsillant az esély, előrébb léphetnek.

Megcsillant, hiszen szerdán a harmadik helyen zárt a duó, csak aztán a csütörtöki kűrben a rövid programban kilencedikként végző grúz páros nagyon „előrefutott” (igaz, tudtuk, hogy jók, hiszen tavaly az Eb-n ezüstérmet szerzett ez a duó), Pavlováék nem is tudták őket megelőzni…

Pedig ha a novemberben, a Grand Prix-sorozat helsinki állomásán kapott pontjaikat hozzák, megvan az a vágyott érem, a bronz – és ehhez egyébként elég lett volna, ha csak a kűrben megközelítik azt a három hónappal ezelőtti pontszámot, a 129.78-at. Ehelyett csütörtökön „csak” 125.56-ot kaptak, és egyértelmű, hogy nem ennyit mutatott volna a kijelző a futásuk után, ha például a kidobós tripla flipből Pavlova Maria nem esik el…

De persze kettőn áll a vásár, vagyis mi csak az esést láttuk, ám egy ilyen hiba minimum két tényezős.

No meg azt se feledjük el, hogy Sviatchenko Alexei hátsérülése miatt ez a novemberi volt a legutóbbi versenye a párosnak, s a fájdalom miatt a felkészülésük sem sikerülhetett úgy, ahogyan azt szerették volna – talán ennek egyenes következménye, hogy az Európa-bajnokság sem sikerült úgy, ahogyan azt szerették volna…

A győzelmet a világbajnoki bronzérmes, a rövid programot is az élen záró németek (Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin) szerezték meg.

Megugrotta a lécet Tallinnban Vlasenko Aleksandr, hiszen a férfiak rövid programjában a 22. helyen végzett: a tripla Axel, majd a kombináció (tripla flip-tripla toe-lopp) is remekül sikerült, és tulajdonképpen a tripla Lutz is, csak ott az érkezéskor letette a jégre a kezét – az ugrásokkal ellentétben viszont forgásaival nem voltak túlságosan elégedettek a bírók, ám mindezek ellenére pályafutása legmagasabb pontszámát kapta az Eb-n (67.25), és szombaton bemutathatja a kűrjét is.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TALLIN

FÉRFIAK

Állás a rövid program után

1. Adam Siao Him Fa (francia) 93.12 pont

2. Egadze (grúz) 91.94 pont

3. Samoilov (lengyel) 85.98 pont

…

22. Vlasenko Alekszandr (magyar) 67.25 pont

PÁROSOK

Európa-bajnok: Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 212.48 pont

2. Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 206.89 pont

3. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 191.88 pont

4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 191.44 pont