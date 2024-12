Magnus Carlsen mégis vállalja a játékot a villámsakk-világbajnokságon

A rapid és villámsakk-világbajnokságot idén New Yorkban a Wall Streeten rendezik meg. A rapid versenyt a nyílt kategóriában az orosz Volodar Murzin nyerte. A világelső Magnus Carlsennek erre nem volt esélye. Szombaton az úgynevezett dresszkód szabályaira emlékeztetve őt a vb főbírója ruhacserére kérte, Carlsen azonban erre nem volt hajlandó azonnal, csak azt vállalta, hogy vasárnapra már a kérésnek megfelelően jelenik meg. Ám a rendezők még ennyit sem engedtek meg neki, ezért Carlsen fogta magát, és a teljes világbajnokságtól, így a hétfőn rajtoló villámsakk-vb-től is visszalépett.

Érdekesség, hogy a FIDE honlapján elérhető szabálykönyv megjelenésre vonatkozó része engedélyezi a farmer használatát, ám erre a tornára a jelek szerint más szabályokat alkalmaztak. Általános vélemény volt az is, hogy az egész ügy nem is a farmerről szólt, hanem a már régóta fennálló Carlsen–FIDE ellentétről.

Aztán vasárnap este a FIDE hivatalosan is bejelentette, hogy Carlsen asztalhoz ül a villám-vb-n.

„A FIDE örömmel erősíti meg, hogy Magnus Carlsen részt vesz a villámsakk-világbajnokságon. A verseny helyszínén a Take, Take, Take című podcastban Levi Rozmannek Carlsen elmondta, hogy »Legalább még egy napot játszok itt New Yorkban, és ha jól megy, akkor még egyet. Sokat beszélgettünk Dvorkovics elnök úrral és a főszponzorral, és éreztük, hogy gyümölcsöző döntéseket tudunk hozni. A végén pedig eldöntöttem, hogy játszok.«

A FIDE szeretne továbbra is együttműködni Carlsen úrral és a teljes sakktársadalommal, hogy megfelelő feltételeket és légkört teremtsünk a játékosoknak és a szurkolóknak. Ez nagyszerű hír a sakkvilágnak. Boldogok vagyunk, hogy a villámsakk-világbajnokság címvédője megpróbálja megvédeni a titulusát, hogy újabb trófeát szerezzen ezen a rendkívül várt eseményen New Yorkban”.