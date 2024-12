Az olimpiai bajnok hosszabbított a Honvéddal

A klub közösségi oldalán jelentette be a szerződéshosszabbítást, a közleményben Gergely István ügyvezető elnök megköszönte Siklósinak, hogy nemcsak a páston, hanem azon kívül is példaként tekinthet rá az egyesülete, a sportága és az országa is. Emellett kiemelte, hogy a 27 éves vívónak nemcsak a következő négy évre, hanem az aktív pályafutása utáni időkre is kijelölték az utat.

„Gergő, nagyon sokat adsz a Budapesti Honvédnak, hatalmas öröm az, hogy egy ilyen sportolót, illetve egy ilyen embert tudhatunk a soraink között. Mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy az egyesület továbbra is tudjon segíteni téged az utadon” - mondta Gergely István.