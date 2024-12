A Mikulás is találkozott az olimpiai bajnok Gulyás Michelle-lel

A műsorban megszólal Gulyás Michelle, aki felhívja a jótékonykodás fontosságára a figyelmet, de Joulupukki is elárulja, hogy ismerte az olimpiai bajnok öttusázónőt. A Mikulás emellett mesél a saját sportélményeiről, a gyerekek és a mozgás kapcsolatáról, illetve arról is, hogy miért szeret visszalátogatni Magyarországra.

„Nagyon fontosnak tartom a jótékonyságot, főleg amióta olimpiai bajnok vagyok. Ha egy kicsit is tudok segíteni, az nekik nagyon sokat számít” – fogalmazott Gulyás Michelle.

Az olimpiai bajnok öttusázó részt vett a XI. kerületi Mikulásgyár megnyitóján, s személyesen is találkozott Joulupukkival: „Furcsa élmény volt, hogy most, huszonnégy évesen találkozom először az igazi Mikulással. Fiatalabb koromban valahogy soha nem jutott eszembe, hogy találkozzak vele. De nem is nekem volt nagy élmény, hanem a gyerekeknek, akiken láttam, hogy nagyon sokat számít. Mindenképpen jó azt látni, hogy milyen jó gyereknek lenni” – tette hozzá.

