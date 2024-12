A darts himnuszának szerzője nem hitt a szemének, amikor meglátta, mi megy a vb-n

A dartsközvetítések során elsőként talán a játékmegszakítások alatt, a reklámszünetek előtt játszott dal ragadja meg a tévénézőt. Az eredetileg Ennio Morriconétól származó dallam feldolgozása az egész közönséget megmozgató Chase the Sun, a PDC dartsvilágbajnokságának himnusza.

A 2001-es dal szerzője, az olasz Planet Funk frontembere, Marco Baroni a holland The Nieuwsbladnak beszélt arról, hogyan élte meg, hogy kultikus slágerré vált a Chase the Sun.

„A PDC talán 2005 körül keresett meg minket, a dartsversenyeihez akart egy dalt. Mivel Nagy-Britanniában elég jól ment a Chase the Sun, rengeteg ilyen felkérést kaptunk reklámokhoz, kisfilmekhez, nem is emlékszem mindre, de ez valahogy megragadt bennem, mert Olaszországban senki sem sportként tekint a dartsra, de gondoltam, hogy Angliában ez jó buli lehet. Azonnal rábólintottunk, de el sem tudtuk képzelni, hogy mi lesz ebből” – mondta Baroni, aki előtt az a kép jelent meg, hogy a kocsmában néhány száz ember előtt játsszák le a dalukat.

Arról is beszélt, amikor azzal szembesült, hogy ennél sokkal többről van szó.

A Planet Funk zenekar

„Néhány évvel később már el is felejtettük, hogy ilyen engedélyt adtunk, amikor Angliában reklámoztuk az új albumunkat, és az egyik tárgyalásunkon nagyon felhúzott valaki. Mérgesen mentem vissza a szállodai szobámba, kedvtelenül kapcsolgattam a tévét, amikor egy dartsvébé-közvetítésre tévedtem, és láttam, hogy ezrek tombolnak a mi dalunkra, az emberek valósággal meg vannak őrülve. »B..meg, ez a mi dalunk!« Ezt ordítottam, ugráltam a kanapén, és egy csapásra olyan jó kedvem lett, hogy el sem tudom mondani. Ezért csináljuk, hogy örömet szerezzünk az embereknek, és csodálatos volt látni, hogy ennyi év után is ilyen népszerű, ennyire vidámak tőle az emberek” – folytatta Baroni, aki elmondta, a Chase the Sun pont erről szól, hogy az emberek a nehéz helyzetekben is keressék a fényt, a vidámságot az életben, és a dartsversenyek hangulata ugyanezt adja vissza.

A zenekar többi tagjának is elmondta, mit tapasztalt, és a teljes Planet Funk dartsrajongó lett.

„Összejövünk, közösen nézzük a dartsversenyeket, és a imádjuk, ahogy a közönség tombol a dalunkra. Sosem gondoltuk, hogy ennyi év után is ilyen kultikus hatása lesz. A zeneipar örökmozgó, dalok jönnek és mennek, nagyon kevés ragad meg ilyen sokáig. Büszkék vagyunk rá, hogy ekkora ereje van a Chase the Sunnak, minden korosztály szereti, egy művész számára nincs nagyobb elismerés. Bár nálunk Olaszországban a foci, a tenisz és a technikai sportok hódítanak, szuper lenne, ha egyszer eljutnánk egy dartsvilágbajnokságra, és a közönség soraiban együtt tombolhatnánk a dalunkra a többui vidám emberrel” – mondta Baroni.

(A Chase the Sun a Sky Sports által közvetített dartsversenyek „hivatalos” dala, az ITV-n szereplő viadalok esetében a The Fratellis zenekar Chelsea Dagger dala szól a reklámszünetek előtt.)

A dal hivatalos videoklipje