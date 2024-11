Sok magyar érmet vár a hazai szövetség a kick-box Eb-n

A hazai szövetség beszámolója szerint 54 magyar sportoló utazik a 41 ország csaknem 1000 versenyzőjét felvonultató kontinensbajnokságra. A Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke, Galambos Péter pedig a tatamis és a ringes szakágakban, valamint formagyakorlatban is számít magyar érmekre.

„Büszkén mondhatom, hogy mind a hét szakágban lesz magyar induló az Európa-bajnokságon, ahol a szokásos jó szereplést várom a mieinktől. A hazai kick-box zászlóshajója továbbra is a pointfighting, ott öt-hét érem megszerzését is elképzelhetőnek tartom, de a light-contact és kick-light válogatottól is legalább 3-4 érmet remélek, és bízom benne, hogy a legfényesebből is akad majd köztük. Jó hír, hogy a ringes szakágaink is jönnek fel, nem kevesebb, mint 12 indulónk lesz, akik révén reményeim szerint további 3-4 érem összejöhet. És azt gondolom, hogy formagyakorlatban is több alkalommal állhatnak majd dobogóra a magyarok” – mondta Galambos Péter. A sportvezető azt is kiemelte, hogy Athénban több kategóriában is részvételi jogot lehet szerezni a jövő évi Világjátékokra, a nem olimpiai sportágak legnagyobb és legrangosabb multisport eseményére, amelyet jövő nyáron a kínai Csengtuban rendeznek. A Világjátékokon a pointfighting és a K1 szakágakban három-három férfi és női súlycsoportban rendeznek majd küzdelmeket.

„Amíg a sportágunk nem kerül fel az olimpia műsorára, addig a Világjátékok nekünk az olimpia. És mióta azon ott van a kick-box, mi Magyarországon igyekszünk bizonyítani, hogy ott a helyünk. Legutóbb, az egyesült államokbeli Világjátékokon két női versenyzőnk tudott kvalifikálni, akik az ötödik és a hatodik helyen végeztek. Meggyőződésem, hogy jövőre ennél több sportolónknak sikerül kijutnia, és érmeket is tudunk majd szerezni Csengtuban. Ehhez az érintett súlycsoportokban, Athénban a mieinknek be kell jutniuk a legjobb négy közé, mert azzal szereznek kvótát a Világjátékokra” – mondta Galambos Péter.

Az athéni válogatottban ott lesz a Küzdősportok Világjátékának mindhárom magyar győztese: Fésű Lajos, Zajácz Bence és Busa Andrea, akárcsak Bálint Martin, aki az Európa Játékokon állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A tavalyi világbajnokok közül is többen szerepelnek az Eb-n, köztük Száraz Gergő, aki ezúttal a ringben próbál szerencsét. Szmolek Emánuel, Mezei Nikolett és Nagy Rita két szabályrendszerben is elindul a görög fővárosban, Kovács Laura Fanni pedig újabb Eb-arany reményében húz kesztyűt.

A sokszoros világ- és Európa-bajnok Veres Roland is visszatér, aki az elmúlt években ökölvívásban jeleskedett – és Eb-bronzéremig jutott. Emellett a magyar ringes válogatott tagja lesz a vajdasági születésű, eddig szerb színekben szereplő, kétszeres világbajnok Kéri Valentina.

Hétfőn a küzdelmi selejtezőkkel ratjol az Eb, majd keddtől a formagyakorlatosok is bekapcsolódnak a versenybe. Pénteken kerül sor a döntők első, szombaton pedig a második részére.