Littler és Anderson is bejutott a legjobb nyolcba a Grand Slam of Dartson

Jermaine Wattimena elképesztő fordítást mutatott be: Dimitri Van den Bergh már 4–0-ra is vezetett, de a holland nem adta fel, fordított, és végül 10–9-re nyerni is tudott. Hasonlóan drámai körülmények között nyert Luke Littler is Mike De Decker ellen – az angol 4–8-as hátrányból aratott 10–9-es sikert.

Elmaradtak az izgalmak Gian van Veen és Ryan Joyce összecsapásán, a holland 10–2-vel küldte haza az angolt. Gary Anderson győzelme sem forgott veszélyben, a kétszeres világbajnok 10–6-ra győzött Stephen Bunting ellen.

DARTS

PDC GRAND SLAM OF DARTS, WOLVERHAMPTON

NYOLCADDÖNTŐ

Jermaine Wattimena (holland, 91.19)–Dimitri Van den Bergh (belga, 91.90) 10–9

Luke Littler (angol, 103.48)–Mike De Decker (belga, 104.49) 10–9

Gary Anderson (skót, 99.95)–Stephen Bunting (angol, 98.96) 10–6

Gian van Veen (holland, 106.45)–Ryan Joyce (angol, 93.84) 10–2