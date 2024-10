Mint elmondta: „Az olimpia után úgy döntöttem, kicsit elszakadok a dzsúdótól. A magam kudarcának is élem meg a férfiszakág olimpiai sikertelenségét. Sokat adtam az életemből a dzsúdónak, de most már a feleségemre, a családomra és azokra a hobbikra is szeretnék időt szakítani, ami idáig nem fért bele.”