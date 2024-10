A triatlonos Lehmann Csongor már a dobogós helyezéseket célozza meg

A tiszaújvárosi klub 25 éves versenyzője remek idényt zárt, a világbajnoki sorozat szardíniai állomásán bronzérmet szerzett, az olimpián balszerencsés körülmények között is 11. tudott lenni, megnyerte az Európa-bajnokságot, majd a vb-széria múlt heti záró versenyén hatodikként futott a célba, összetettben pedig ötödikként zárt.

„Elmondhatjuk, hogy sikeres szezont zártunk. Édesapám az edzőm, vele szoktuk összeállítani az éves tervet, és mikor leültünk, magas elvárásokat állítottunk magunkkal szemben, de azt gondolom, sikerült azokat is túlszárnyalni” – értékelte Lehmann Csongor az évét az M4 Nemzeti Sporthíradójában.

Kiemelte a sikeres világbajnoki zárást, ugyanakkor elárulta, hogy az olimpián maradt benne egy kis hiányérzet. Szerinte a párizsi játékokon is benne volt egy pontszerző hely, azaz az első hat közé kerülés, de az úszás elején elhagyta az úszószemüvegét, „anélkül kellett kivergődnie a partra”, majd egy perc hátrányból ért fel az élmezőnyre a kerékpározás során. Úgy érezte, élete formájában volt, amit alá is támasztott, hogy még a hátráltató körülmény ellenére is 11. lett.

„Ezzel az erőbefektetéssel egy pontszerző hely is összejöhetett volna, mint most a vb-n” – tette hozzá.

Az idei legjobb versenyének a Cagliariban rendezett májusi vb-állomást nevezte, mert először sikerült ebben a sorozatban dobogóra állnia. Szenzációsnak minősítette a spanyolországi Torremolinosban rendezett vb-döntőt is. Közben pedig Vichyben Eb-aranyat nyert szeptemberben.

Úgy érzi, az olimpián nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, és a Los Angeles-i játékokra nézve nagy motiváció, hogy a párizsi verseny nem úgy alakult, ahogy tervezte.

„Ha minden sikerül, reális célként gondolhatok a dobogóra” – vélekedett.

A szeptemberi, franciaországi Eb-n kiharcolt győzelme „valamilyen módon” kárpótolta őt az olimpia után. A világbajnokságra visszatérve így fogalmazott: „Jó úton haladunk, tavaly tizedik voltam a vb-n, ezt idénre sikerült lefelezni. Ha tovább sikerül felezni, az már felfelé kerekítve is dobogós helyezés. Ez a cél maximálisan. Kipipáltuk a top ötöt, a további cél, hogy fellépjek a dobogóra világbajnokságon. Jó az irány, ezt kell folytatni” – szögezte le.

Jelenleg a pihenőjét tölti a nagyon sűrű idénye után, majd alapozást követően márciustól indul be számára az új versenyévad, melyben – elmondása szerint – akár rövidebb és hosszabb távú viadalokon is kipróbálná magát, nem csak az olimpiai számban.