Vívópályafutása folytatását tervezi Gémesi Csanád

A 37 éves világ- és Európa-bajnok vívó elmondása szerint a nyári játékokon kiharcolt második helynek egyre jobban örül, minden nappal egy kicsit boldogabb.

Szóba került az egyéni verseny nyolcaddöntőjének az a momentuma, amikor a tunéziai Faresz Ferdzsani ellen 9:10-es állásnál jelezte a mérkőzésvezetőnek riválisa találatát – ezért később fair play-díjra jelölték.

„Utólag szinte nem is emlékeztem arra a pillanatra, mert annyira természetes volt. Én bemondtam egy találatot, amiről úgy gondoltam, hogy az ellenfélnek kell megkapnia, és közben vettem csak észre, hogy a bíró nem is neki, hanem nekem akarja megítélni. Ez aztán nálam el is sikkadt, és óriási meglepetés volt, amikor láttam magamat ebben az illusztris ötös társaságban” – utalt a fair play-díjra jelöltek csoportjára szerdán az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában.

Gémesi szerint már az is megtiszteltetés neki, hogy az öt legsportszerűbb pillanat közé bekerült a megmozdulása. Kiemelte, hogy itthon nagyon nagy visszhangja volt a jelölésnek, így újra előtérbe került a fair play és annak fontossága.

A MATE-GEAC kardvívójának az egyéni verseny ezzel a nyolcaddöntővel véget ért, ugyanakkor csapattársaival eltökéltek voltak, hogy érem nélkül nem jönnek haza a francia fővárosból. A kardválogatott az olaszok és az irániak legyőzésével döntőbe jutott, ott pedig 45:41-re alulmaradt a dél-koreaiakkal szemben.

A nyári játékok élményeinek felelevenítése után Gémesi a folytatásról is szót ejtett.

„A következő egy-két hónapra lesz egy kis pihenő beiktatva, de utána tervezem, hogy visszatérek és legkésőbb a következő naptári évben elkezdek én is újra versenyezni. Már nagyon hiányzik az edzés és a mozgás, a vívás még talán kevésbé, de az igen, hogy újra rendszerbe kerüljenek a napjaim” – mondta, majd elárulta, hogy Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok vívótársa műtétje előtt beszélgettek egymással a folytatásról, és motivációt adott neki, hogy csapattársa is a folytatást tervezi.

Gémesi a Los Angeles-i olimpiáig még nem tekint előre, egyelőre a közeljövőre koncentrál, egy szezonra tervez, aztán majd meglátja, meddig tart a lendület.