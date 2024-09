Rapport Richárd győzelemmel tért vissza a sakkolimpián

SOSEM LÉPETT FEL ilyen halk közönség előtt Vincze Lilla, a budapesti sakkolimpia 2. fordulójának nyitányán a magyar énekes és a francia zongorista, zeneszerző Jason Kouchak tette meg az első lépéseket. A keddi ünnepélyes nyitóceremónián taps és ováció fogadta a duó dalait, ezúttal azonban csend következett, ugyanis a világ legkiválóbb sakkozói koncentráltan várták, hogy elkezdődjenek a játszmák. Rendezőként Magyarország a nyílt és a női versenyben is három-három csapatot indított, a rajt pedig remekül sikerült, mind a hat csapatunk győzött. A nyílt versenyben az A-csapatban ezúttal Lékó Péter kapott pihenőt, ami egyúttal azt jelentette, hogy eljött Rapport Richárd ideje. A magyar színekhez két év után visszatérő nemzetközi nagymester a perui Jorge Cori ellen győzelemmel kezdett, nyert Gledura Benjámin és Szanan Szjugirov is, Berkes Ferenc pedig remizett. B-csapatunk a skótok ellen győzött 3:1-re, míg a C-négyes a lengyelekkel találkozott, két játszma is döntetlennel ért véget, kettőn a lengyelek nyertek.

A norvégok továbbra is pihentették legnagyobb klasszisukat, Magnus Carlsent, Kanada ellen 4:0-ra nyertek. A világelső amerikaiak és a címvédő üzbégek is sikerrel vették a második kört, előbbiek a szingapúriakat, utóbbiak az egyiptomiakat győzték le.

A női tornán Hoang Thanh Trang sötéttel aratta az első magyar győzelmet, az A-csapat 3.5:0.5-re múlta felül az ecuadoriakat. A B-csapat is folytatta jó szériáját, az izlandiak ellen Karácsonyi Kata remizett, a többiek nyertek. A C jelű négyesünk viszont nem tudta borítani a papírformát, a spanyolok 4:0-ra győztek. A svájci rendszerű sakkolimpián 11 fordulót rendeznek, a torna jövő vasárnap zárul.

45. SAKKOLIMPIA, BUDAPEST, BOK CSARNOK

2. forduló

Nyílt torna

Magyarország A–Peru 3.5:0.5

Rapport Richárd (2715)–Jorge Cori (2609) 1:0

Gianmarco Leiva (2389)–Szjugirov Szanan (2644) 0:1

Berkes Ferenc (2605)–Diego Saul Rodri Flores Quillas (2451) 0.5:0.5

Fernando Fernández Sánchez (2399)–Gledura Benjámin (2628) 0:1

Magyarország B–Skócia 3:1

Kozák Ádám (2609)–Andrew N Greet (2405) 1:0

Hamish Olson (2384)–Bánusz Tamás (2605) 0:1

Antal Gergely (2544)–Frederick Walhausen Gordon (2351) 0.5:0.5

Murad Abdulla (2312)–Papp Gábor (2550) 0.5:0.5

Magyarország C–Lengyelország 1:3

Jan-Krzysztof Duda (2732)–Kántor Gergely (2537) 1:0

Krstulovic Alex (2452)–Kacper Piorun (2599) 0.5:0.5

Mateusz Bartel (2618)–Juhász Ágoston (2427) 1:0

Karácsonyi Gellért (2403)–Szymon Gumularz (2571) 0.5:0.5

Női torna

Magyarország A–Ecuador 3.5:0.5

Anahí Ortiz Verdezoto (2229)–Hoang Thanh Trang (2351) 0:1

Terbe Julianna (2245)–Evelyn Wagenschütz (2036) 0.5:0.5

Rocio Vasquez Ramirez (1981)–Papp Petra (2259) 0:1

Lázárné Vajda Szidónia (2283)–Analia Karen Miranda Vargas (1891) 1:0

Magyarország B–Izland 3.5:0.5

Mihók-Juhász Barbara (2193)–Lenka Ptacnikova (2065) 1:0

Johanna Bjorg Johannsdottir (2013)–Lakos Nikoletta (2192) 0:1

Karácsonyi Kata (2233)–Hallgerdur Thorsteinsdottir (1938) 0.5:0.5

Idunn Helgadottir (1837)–Terbe Zsuzsanna (2168) 0:1

Magyarország C–Spanyolország 0:4

Marta García Martín (2318)–Sulyok Eszter (2080) 1:0

Gömböcz Zsófia (2061)–Sabrina Vega (2374) 0:1

Ana Matnadze (2338)–Davaademberel Nandin-Erdene (2039) 1:0

Sipos Stefánia (1993)–Monica Calzetta Ruiz (2199) 0:1