Kiss Imre: Nyolcvan!

„Szövetkeznek a sportegyesületek” – számolt be lapunk 1989. szeptember 13-i számában arról, hogy a Csepel SC székházában a tizenkét alapító egyesület részvételével tanácskozást tartottak. A négy nappal korábban megalakult SOSZ céljaként a sportfinanszírozással, -irányítással és -szervezéssel összefüggő gondok feltárását határozták meg. A szövetség vezetői tisztségét Kiss Imre töltötte be, aki egyben a Csepel SC elnöke is volt. A nagy múltú és sikeres sportolói bázis ekkor a végét járta. „1989. december 31-ével 380 sportállásunk szűnt meg a gyárban, a klubnak kellett mindenkit átvennie. Illetve kellett volna. Csak hát nem volt miből. A felére zsugorodott az egyesület, takarékra tettük magunkat versenyrendezésben” – idézte fel Kiss az akkori körülményeket.

A SOSZ 1989. szeptemberi ülésén szóba került a diáksport, a versenysport és az élsport kapcsolata, alá-, fölé- vagy mellérendeltségi viszonya. Elhangzott, hogy a legfőbb gondot ezeken a területeken is a gazdasági források elapadása okozza, és ezen a közeljövőben mindenképpen változtatni kell. Ebben a folyamatban vállalt kulcsszerepet Kiss, aki a korábban újjászervezett MOB alelnöke lett.

Kiss Imre tizenkét éven át vezette a szövetséget, többek között a javaslatuk nyomán alakították ki a sport­ösztöndíjrendszert, és elérték, hogy a legeredményesebb egyesületek vezetői jelen lehessenek az olimpián. 2001-ben egészségi állapota miatt visszavonult, de tiszteletbeli elnökként ma is aktívan figyeli és segíti a jövő januártól köztestületi formában működő szövetséget. Munkásságát számos állami kitüntetéssel (Magyar Köztársasági Érdemrend, Kemény Ferenc-díj, Sport­érdemérem, Eszterházy Miksa-díj és Brüll Alfréd-díj) ismerték el.