Eb-lázban kezdődik a nyár legnagyobb dartsversenye

Szombattól jövő vasárnapig tart Blackpoolban a 800 ezer font összdíjazású World Matchplay, amelyen a világranglista első 16 helyezettje és a Pro Tour-ranglista első 16 helyezettje (a világranglista élcsoportján felül) vesz részt a július 7-i állás szerint. Előbbi 16 kiemelt, hozzájuk sorsolták a nem kiemelteket, akik között Gian van Veen, Luke Littler, Ricardo Pietreczko, Ritchie Edhouse és Luke Woodhouse is először vesz részt a viadalon.

Littler máris csúcsrangadót játszik, hétfő este Michael van Gerwen vár majd rá. A Premier League-ben és a World Seriesben az idén már többször is találkoztak, az egyik legsűrűbb párosítás a PDC 2024-es naptárában. Ugyancsak hétfő este csap össze egymással két korábbi világbajnok, Michael Smith és Gary Anderson – a másik pároshoz hasonlóan a döntőben is el tudnánk képzelni ezt a mérkőzést.

A hétfő esti jó hangulat garantált, és ez igaz vasárnapra is, a második napon a spanyol–angol Eb-döntő miatt a délutáni és az esti szakaszt is korábban kezdik az eredetileg tervezettnél. Az esti etap 17.30-kor, azaz három és fél órával a berlini futballmeccs előtt indul, a tervek szerint véget ér az Eb-döntői, amelyet a nézők a Winter Gardens óriáskivetítőin nézhetik meg, és kivételesen futballmezben is beléphetnek PDC-eseményre – de csak akkor, ha az angol válogatott mez.

Az első este a címvédő Nathan Aspinall és a világbajnok Luke Humphries játszik. A tornát a Sport Tv közvetíti.

A találkozók az egyik fél 10. megnyert legjéig játsszák az első fordulóban, a másodikban 11, a negyeddöntőben 16, az elődöntőben 17, a döntőben 18 leg kell a sikerhez. Két leges különbségre van szükség, de legfeljebb hat extra leget játszanak, annak már döntenie kell a győztesről – azaz az első fordulóban alapból legfeljebb 19 leges lehetne egy mérkőzés hossza, de az is lehet, 25 játékra lesz szükség, 12–12 után ugyanis már el kell, hogy dőljön a mérkőzés.

A World Matchplay annyiból érdekes számunkra, hogy a szeptemberi Hungarian Darts Trophy automatikus indulói a blackpooli verseny lezárta után válnak hivatalossá: akárcsak a World Matchplayre, a világranglista első 16 helyezettje és a Pro Tour-ranglista legjobb 16-ja (a világranglista élcsoportján felül) szerez jogot arra, hogy ott legyen az MVM Dome-ban. Az augusztus 3-i Pro Tour-selejtezőből további tíz játékos érkezik a négy magyar (Bezjian Alberto, Csóka András, Jehirszki György, Végső János) a lengyel Sebastian Bialecki és az észak-európai selejtezős mellé.

PDC WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Szombat, 20.30 (Tv: Sport2)

Gerwny Price (walesi, 4.)–Daryl Gurney (északír)

Jonny Clayton (walesi, 10.)–Raymond van Barneveld (holland)

Luke Humphries (angol, 1.)–Ricardo Pietreczko (német)

Nathan Aspinall (angol, 5.)–Luke Woodhouse (angol)

Vasárnap, 13.00 (Tv: Sport1)

Ross Smith (angol, 13.)–Josh Rock (északír)

Danny Noppert (holland, 12.)–James Wade (angol)

Dimitri Van den Bergh (belga, 9.)–Martin Schindler (német)

Stephen Bunting (angol, 16.)–Ryan Joyce (angol)

Vasárnap, 17.30 (Tv: Sport1)

Rob Cross (angol, 6.)–Gian van Veen (holland)

Joe Cullen (angol, 15.)–Brendan Dolan (északír)

Peter Wright (skót, 10.)–Andrew Gilding (angol)

Dave Chisnall (angol, 7.)–Krzyszfof Ratajski (lengyel)

Hétfő, 20.00 (Tv: Sport1)

Damon Heta (ausztrál, 11.)–Ryan Searle (angol)

Michael Smith (angol, 8.)–Gary Anderson (skót)

Michael van Gerwen (holland, 2.)–Luke Littler (angol)

Chris Dobey (angol, 14.)–Ritchie Edhouse (angol)