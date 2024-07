Díjugrató-vk: Magyarország harmadik lett a Nemzetek Díja budapesti elődöntőjében

A budapesti elődöntőben csak házigazdaként indulhatott a magyar négyes, mivel nem volt meg a minősülése a varsói fináléhoz, így hiába végzett a legjobb öt között, nem versenyezhet majd a lengyel fővárosban.

A viadal honlapja szerint 11 nemzet csapata állt rajthoz a 150 centiméteres akadályokra kiírt számban, és közülük a Ruben Romp, Lars Kersten, Mans Thijssen, Henk Frederiks összeállítású holland válogatott bizonyult a legjobbnak. A kvartett már az első forduló után vezetett, ráadásul nulla hibaponttal, mivel minden tagja hibátlanul lovagolt. Ezt a teljesítményt másodjára is megismételték a hollandok, így kétség sem férhetett a sikerükhöz.

A második helyen a németek álltak, idővel alig megelőzve a magyarokat. Szuhai Péter és Casino Royal Z, valamint Jármy Vince és JB Koronaőr párosa elsőre hibátlan volt, míg ifj. Kövy Andrásnak és Szentirmai Ferencnek egy-egy hibapontja volt időtúllépés miatt, de a legrosszabb eredmény kiesett. A második körben Egano van 't Wingerdhof Z nyergében ifj. Kövy is csatlakozott Szuhaihoz és Jármyhoz a hibátlanul lovaglók társaságába, így az is belefért, hogy Quandro Blue PS – hátán Szentirmaival – levert egy akadályt. A nulla hibapontos második menet – a legrosszabb eredmény kiesett – sem ért előrelépést, ugyanis a német csapatnak is volt három hibátlanul teljesítő tagja, így a két együttes között az időeredmény döntött a németek javára.

A hollandok és a németek mellett az osztrákok, az olaszok és – a magyarok minősülési problémája miatt – a szlovákok kvalifikálták magukat a fináléra.

A négynapos budapesti esemény legrangosabb egyéni viadalát, a Szerencsejáték Zrt. Nagydíjat és Világkupát vasárnap 15.30-tól rendezik a Nemzeti Lovardában.