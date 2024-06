Thomas Bach: Magyarország és Budapest büszke lehet magára

Gördeszkára állt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach, miközben személyesen tekintette meg, milyen körülmények várják az olimpiai kvalifikációs sorozat versenyzőit a magyar fővárosban, az esemény második állomásán. A Ludovika Campuson kialakított rendezvényen a világ legjobb BMX-esei, breaktáncosai, gördeszkásai és falmászói csapnak össze, hogy a 464 sportoló közül kiderüljön, melyik 150 utazhat Párizsba, az ötkarikás játékokra. A NOB ugyanis azzal a céllal emelte be ezeket a feltörekvő, fiatalok körében népszerű városi sportágakat, hogy nyissanak az új generáció felé, felkeltsék a figyelmüket.

De ez csupán az egyik ok, a másikról maga Thomas Bach beszélt a sajtó képviselőinek a breaktáncosoknak kialakított színpadon: „A mi időnkben a sportnak oda kell mennie, ahol az emberek vannak, legyen az a való vagy a virtuális világban. Így irányult a figyelmünk a városi terekre, ahol, egészen közel az emberekhez, rendelkezésre állnak az űzéséhez szükséges feltételek.”

Ennek a törekvésnek némileg ellentmond, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjából kikerült a breaktánc. Bach szerint ez a helyi szervezők döntése volt, pedig Tokióban remekül sikerült a debütálás és Párizsban is várják már. Egyúttal kifejezte reményét, hogy a b-boyok és b-girlök Brisbane-ben ismét részt vehetnek majd az ötkarikás játékokon.

A NOB első emberét a Nemzeti Sport arról kérdezte, hogyan vélekedik a rendezésről, hiszen a magyar főváros korábban a hagyományos sportágak tekintetében már bizonyított, ezúttal viszont teljesen új területről és feladatról van szó: „Budapest és Magyarország büszke lehet magára! Ahogy azt magam is tapasztaltam, autentikus, egyúttal szenvedélyes módon bonyolítja le a versenyt a főváros, az elégedettség látható a sportolókon, de a sajtósok számán is.” Hozzátette, az extrém időjárási körülmények miatt nem panaszkodik – egyébként szereti a szaunát –, nyár van, a hőségen ne csodálkozzunk, még mindig jobb, mintha szakadna az eső.

Bach gördeszkára pattant az Orczy-kertben (Fotó: Árvai Károly)

A közelgő olimpiával kapcsolatban Bach megjegyezte, a francia fővárosban remek munkát végez a szervezőbizottság, a hétvégén erről személyesen is meggyőződik. A párizsiak egyébként nagyon várják a játékokat, az olimpikonokra és a nézőkre gyönyörű kulisszák mögött izgalmas versenyek várnak majd. A francia belpolitikai helyzetet is kommentálta a sportvezető, bizalmát fejezte ki a demokráciával és a közelgő választásokkal – amelynek első fordulóját június 30-án, a második kört egy héttel később tartják – kapcsolatban, reméli, hogy a megválasztott kormánnyal együtt tudnak majd dolgozni.

Abban, hogy az ötkarikás játékokon pontosan mennyi orosz és fehérorosz versenyző indulhat, még bizonytalan volt az elnök. Bach szerint a korábban megadott 25-höz képest a számuk még nőhet, hiszen nem mindenhol zárultak le a selejtezők, de ezzel kapcsolatban nem a NOB az illetékes, egy független szervezetet bíztak meg, a potenciális résztvevők listája viszont hosszú. A következő hétre már több információval tudnak szolgálni.

Érkezett kérdés az e-sportokkal kapcsolatban is, a szintén feltörekvő ágat illetően nemrég adott ki közleményt a bizottság, ezzel kapcsolatban az elnök nem tudott nóvummal szolgálni. Az olimpia alatt esedékes ülésszak során szavaznak majd arról a kezdeményezésről, hogy az e-sportolóknak külön játékokat indítanának, mindenesetre a NOB már előrehaladott tárgyalásokat folytat egy lehetséges házigazdával.

Bach a kvalifikációs sorozat és az abban helyett kapó sportok jövőjét illetően megjegyezte, majd a párizsi játékok után tartanak kiértékelést a négy sportági szövetséggel közösen, de felveszik másokkal is a kapcsolatot, hogy a későbbiekben csatlakozzanak. A koncepcióval viszont már most elégedett, hiszen egyszerre ad teret az élménynek, a tanításnak és a kikapcsolódásnak is.

Zárásképp arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc olimpiai sportága, a NOB elnöke kitérő választ adott, mondván, nem szeretne diplomáciai konfliktust okozni.