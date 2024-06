Pétervári-Molnár Bendegúz: Jobban megy a sport, ha van mellette tanulás és munka

„A tíz évvel ezelőtti, nankingi ifjúsági olimpia érmeseinek hetven százaléka öt évvel később már egyáltalán nem sportolt, ezzel a rossz statisztikával kezdeni kellett valamit” – utalt vissza a Kettőskarrier-program elindításának okára Fábián László. A MOB főtitkára szerint a felsőoktatási intézményekkel együttműködve abban próbálnak segíteni a sportolóknak, hogy a napi nyolc-tízórás edzések mellett jusson idejük a tanulmányok folytatására vagy a munkára. Cél, hogy a mostani száztíznél is több sportoló vegyen részt, illetve kiterjesztenék a kezdeményezést a középiskolákra is.

Fábián a közelgő olimpiáról is szót ejtett. „Nagyon szép létszámú csapatunk lesz, többen vagyunk mint 2016-ban Rióban és 2021-ben Tokióban, ez pedig már szép eredmény. Az olimpiai sportágak kétharmadában jelen vagyunk, mutatja mennyire színes a magyar sport. Az éremtáblázatban az első húszban szeretnénk lenni, a végső helyezéseknél annak is nagyon fogunk örülni, aki a 28. helyen ért be, ha úgy teljesített, amit elvárt magától.”

A pályafutása második olimpiájára készülő Pigniczki Fanni a feltöltődés és a regeneráció fontosságát hangsúlyozta. A karikával világbajnoki bronzérmes ritmikus gimnasztikázó elárulta, régebben munkamániás volt, de mióta ügyel az edzések közötti pihenésre, javultak az eredményei. Ehhez csatlakozott Pétervári-Molnár Bendegúz, az evezős régebben lelkiismeret-furdalással küzdött, amikor kicsit megpihent a folyamatos tréningezés közben. Mára azonban rájött, a jó teljesítmény egyik kulcsa az edzésmunka mellett a megfelelő pihenés és az étkezés. Hozzátette, egyetemistaként életrevalóan kellett beosztania az idejét, azonban a sport sokkal jobban megy, ha van mellette tanulás meg munka, ugyanis az agyat is tréningezni kell.

Dr. Magyar Mátyás, a Fájdalom Ambulancia alapítója és vezető orvosa néhány extrém eset felemlegetése mellett – akadt, amikor az egyik evezős külbokaszalag-szakadást szenvedett az olimpia előtt nem sokkal, de a műtét után három héttel már futott és később jól szerepelt – arról beszélt, ha meghoznak egy döntés a sportoló pályafutásával kapcsolatban, bármennyire is nehéz, az igazsággal kell szembesíteni és abból kihozni a maximumot. Az orvos szerint a technikai eszközök rohamosan fejlődnek – ilyet egyéként Pigniczki és Pétárvári-Molnár is viselt – de ezeket nemcsak hordani kell, hanem viselni is.

A korábbi ötszörös világbajnok kajakozó, Hegyi Zomilla immáron továbbképzés, pályaválasztás és karrier coaching területét érintő témákban segíti a sportolókat. A mentáltréner szerint mostanára a munkaerő-piacon kifejezetten keresik a versenysportolói múlttal rendelkezőket, ugyanis zsigerileg bennük van a siker, de ezt tudatosítani kell bennük. Hegyi úgy véli, az olimpia gyakran szakaszhatárt jelent a pályafutás során, sok sportoló ilyenkor érzi, hogy újabb négy évet már nem tudna vállalni. Az ott megszerzett erényt, motivációt és kitartást viszont az élet más területén is tudják kamatoztatni.