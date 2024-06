„A feltételek már adottak ahhoz, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk” – Bíró Péter a fejlesztésekről

Amit itthon tapasztalt, az egyfelől lenyűgözte, másfelől viszont meg is lepte, derül ki az interjú folytatásából: „A magyar sport aranykoraként emlegetem azt a hihetetlen léptékű fejlődést, ami végbement az elmúlt másfél évtizedben. Pontosan emlékszem arra, hogy gyerekként milyen szegényes körülmények között sportoltunk, igaz, akkor azt éreztük természetesnek, ma viszont öröm bemenni a létesítményekbe. Minden napomat azzal kezdem, hogy a Nemzeti Sportuszodában úszom reggelente, s a mai napig minden egyes alkalommal elámulok a csodás körülmények láttán. Az országot járva mindenütt ugyanezt tapasztalom. A feltételek már adottak ahhoz, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk.”

Bíró Péter arról is beszélt, hogy a sport társadalmi léptékben is a legjobb befektetés: „Három fő területe van a munkánknak. Az első a több száz létesítmény működtetése, a második a sportszakmai terület, amely az államtitkárság iránymutatását követve, a biztosítja a sportági szakszövetségek, az egyesületek, az akadémiák szakmai fejlődéshez és kiszámítható működéshez szükséges feltételeket, a harmadik pedig az eseményszervezés” – fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy ebbe nem csupán egy-egy kiemelt sportverseny (mint például a közelmúltból a Tour de Hongrie, a ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság vagy éppen a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője) tartozik bele, hanem az NSÜ a létesítményeit egy-egy kulturális esemény megrendezésére is bérbe adja.

„Az NSÜ vízióját, misszióját, struktúráját megalkottuk, az alaptevékenységeket átvilágítottuk, kritikus új, valamint piackompatibilis funkciókat alakítottunk ki, mindeközben több mint 170 esemény zökkenőmentesen lezajlott, összes létesítményünk rendben üzemelt – folytatta Bíró Péter, aki az interjú utolsó részében arról is szót ejtett, hogy az NSÜ éves működése önmagában is tetemes, de a várt üzemeltetési költségekből már az első évben milliárdokat sikerült lefaragni, s a realizált piaci bevétel is több mint duplája volt a tervezettnek.