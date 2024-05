Sportlövészet: Major Veronika nyolcadik, női pisztolyos csapatunk Eb-bronzérmes

Petőfi Sándor nevét viseli az utca, amely Eszék leginkább magyarlakta negyedéből, Rétfaluból a Dráva-parti erdőbe vezet. Az árnyékos ligetben sétálva szerda reggel már távolról hallottuk a lövéseket, az ódon lőtér bejáratához érve pedig rögtön kiszúrtuk a mieink „táborát”. A paravánon magyar zászló díszelgett, néhány méterrel arrébb Major Veronika a bőröndjén ücsörögve igyekezett átszellemülni a 25 méter pisztoly alapversenyének gyors szakasza előtt.

Eközben az Európa-bajnokság eredményközlő oldalán két hibátlan sorozat, 200 kör jelent meg Major neve mellett, amivel úgy ugrott a tabella élére, hogy közben még lőállásba sem lépett… Mint kiderült, a szervezők tévedésből a keddi hivatalos edzés eredményeit vezették fel, de az is lehet, hogy a jövőbe láttak, a keszthelyi versenyző ugyanis fél órával később két szériában is csupa tízest lőtt, és 589 körrel az első helyen jutott be a délutáni döntőbe.

A finálé viszont merőben más műfaj. Kezdjük azzal, hogy a levegőtlen sátorban szaunázni lehetett, de hát ventilátort mégsem vihettek magukkal a versenyzők a lőállásba, így muszáj volt alkalmazkodniuk a trópusi hőséghez. Arra viszont nem könnyű felkészülni, ami Major Veronikával történt az első három, egyaránt pontot érő lövése után: az egyik hüvely megakadt a pisztolyában, ezért fegyvert kellett cserélnie, és a sorozatból hátralévő két lövését utólag adta le.

Az elhúzódó közjáték után már nem tudta újra elkapni a fonalat az olimpiára készülő klasszis, így egyéniben a nyolcadik helyen zárta a kontinensviadalt – mégis dobogóra állhatott. A Jákó Miriam, Major Veronika, Sike Renáta összetételű női pisztolyos csapatunk ugyanis az alapverseny eredményeinek összegzése után a bolgárokhoz hasonlóan 1741 körrel zárt, de több belső tízesének köszönhetően harmadik lett, és megszerezte a magyar küldöttség első eszéki érmét.

Az eredményhirdetésből össznépi fieszta kerekedett, az aranyérmes németek táncoltak, a mieink szelfiztek a pódiumon – feszültségnek ezúttal nyoma sem volt, elvégre az idén korántsem az Európa-bajnokság a legfontosabb verseny.

VÉLEMÉNYEK Major Veronika: Az alapversenyben minden környezeti tényező ideális volt, jól éreztem magam, megvalósítottam, amit szerettem volna. A döntőben a fegyvercsere után nem volt lehetőségem próbalövésre, egyből éleset kellett lőnöm, és nem ott volt a szórásom, ahol elképzeltem. Tanulságos versenyen vagyok túl, igyekszem még fejlődni az olimpiáig. Győrik Csaba, edző: Különleges helyzet, hogy olimpia évében Európa-bajnokságot rendeznek, amely ezúttal nem célverseny, hanem a felkészülés fontos állomása. Nagyon jól teljesített Vera az alapversenyben, aminek örültem, a döntő viszont teljesen más szituáció. A lövészet technikai sport, a fegyverhibára is készülni kell, Vera pedig mindent úgy csinált, ahogy kellett, fegyvert cserélt – ezúttal mégsem sikerült előrébb végeznie.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

Nők. 25 m. Pisztoly. Egyéni. Európa-bajnok: Camille Jedrzejewski (Franciország) 33 pont, 2. Doreen Vennekamp (Németország) 32, 3. Aliakszandra Piatrova (semleges színekben) 25, …8. Major Veronika 8 (az alapversenyben: 589 kör),… 15. Jákó Miriam 580, …38. Sike Renáta 572. Csapat. Eb: Németország 1756, 2. Franciaország 1746, 3. Magyarország (Jákó, Major, Sike) 1741