Nemzetek Ligája: kisebb stadionban fogadják a mieinket a grúzok

Megváltoztatták a november 14-én, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Grúzia–Magyarország UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszínét. Az eredeti tervek szerint a Dinamo Tbiliszi 54 ezres arénájában rendezték volna az összecsapást, ám a grúz szövetség úgy döntött, a feleakkora befogadóképességű Mihail Meszhi Stadion ad otthont a találkozónak. A helyszínváltoztatás okáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.