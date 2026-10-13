Nemzetek Ligája: kisebb stadionban fogadják a mieinket a grúzok
A Grúz Labdarúgó-szövetség hivatalos közösségi oldalán közölte: november 14-én a helyszínül eredetileg kijelölt tbiliszi Dinamo Aréna helyett a kisebb befogadóképességű, ugyancsak a fővárosban található Mihail Meszhi Stadionban rendezik a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés.
Megváltoztatták a november 14-én, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő Grúzia–Magyarország UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszínét. Az eredeti tervek szerint a Dinamo Tbiliszi 54 ezres arénájában rendezték volna az összecsapást, ám a grúz szövetség úgy döntött, a feleakkora befogadóképességű Mihail Meszhi Stadion ad otthont a találkozónak. A helyszínváltoztatás okáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.
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