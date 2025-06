Itt az első NS-dokumentumfilm: Videoton 1985 – A magyar futball utolsó csodája; Kovács Zoltán visszatért Diósgyőrbe

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Fő profilunktól eltérően ezúttal nem írásban alkotott a Nemzeti Sport kollektívája, hanem egész estés dokumentumfilmet készített Videoton 1985 – A magyar futball utolsó nagy csodája címmel. Ezzel állít emléket a székesfehérvári labdarúgócsapat 40 esztendővel ezelőtti európai kupamenetelésének, amely csak az UEFA-kupa-döntőjében ért véget. Több, mint húsz ember – játékos, edző, szurkoló, újságíró – szólal meg a 75 perces alkotásban, amelynek első fele stílusos történeti visszatekintés, az események kronológiai sorrendje szerint haladva, a második fele pedig exkluzív „road movie”, amelynek célállomása a madridi Bernabéu-stadion, a régi sikerek végső, fináléba illő színtere. A film bemutatója hétfőn volt a Sóstói Stadionban, beszámolunk az alkotás fogadtatásáról is.

Kovács Zoltán, a DVTK új sportigazgatója 12 éve egyszer már távozott Diósgyőrből, de lapunknak azt nyilatkozta: „Hogy akkor mi, miért történt a klubnál, engem nem érdekel. Az már a múlt.” A célja viszont egyértelmű: „A DVTK-nak az ország első számú vidéki bázisának kell lennie!”. A legsürgetőbb feladatok kapcsán azt mondta, „örülnék neki, ha az ausztriai edzőtáborozás idejére kialakulna a keretünk. A következő napokban már szeretnénk bejelenteni új futballistákat.” Hozzátette: „Valdas Dambrauskas számomra teljesen váratlanul távozott a kispadról. Első dolgom az volt, hogy felhívjam, próbáltam meggyőzni a maradásról, de arra hivatkozott, nem én hoztam ide, jobb lesz mindenkinek, ha a saját emberemet ültetem a kispadra. Sajnálom, hogy itt hagyott bennünket, de az élet nem áll meg. Neveket nem szeretnék mondani, több jelöltünk is van.”

Kilenc, nem is annyira szűk esztendő, a 2015-ös kizárás után térhetett vissza tavaly nyáron a labdarúgó élvonalba a Nyíregyháza Spartacus FC. Amióta 45 évvel ezelőtt, 1980-ban először az NB I-be jutott az akkori NYVSSC, és úgymond liftező klubbá vált, soha ennyit nem kellett várnia a visszatérésére, a leghosszabb élvonalmentes időszaka nyolc év volt 1984 és 1992 között. Idényértékelő sorozatunk aktuális részéből többek között azt is megtudhatják, hogy újoncként stílusos futballra törekedett a Nyíregyháza Spartacus, amely a jól sikerült őszi szezon után a tavasszal hat meccsen keresztül nem talált be az ellenfelek kapujába, ezért aztán edzőváltás is kellett a bennmaradásához.

