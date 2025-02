Minden idők legerősebb rangsorversenyére utazhatnak a magyar birkózók

A viadal, amely az Albán Birkózószövetség tiszteletbeli elnöke, Muhamet Malo nevét viseli, a UWW-hez beérkezett előnevezések alapján a rangsorversenyek történetének legerősebbje, legnagyobbja lesz. Mindhárom szakágban népes súlycsoportok várhatóak, tele neves versenyzőkkel, hiszen többek között Irán, Japán, Bulgária, Ukrajna, Grúzia, Örményország, Kína, Oroszország, Kazahsztán, Törökország, Kirgizisztán és az Egyesült Államok is erős csapattal érkezik az albán fővárosba. A magyar szövetség ezúttal a legfiatalabb korosztály tagjait nem nevezte a megmérettetésre, leszámítva az U20-as Eb-győztes Lévai Leventét, aki Zágrábban nyújtott szenzációs teljesítménye, aranyérme alapján harcban áll a kötöttfogású 72 kilogrammos címeres mezért az Eb-második Váncza Istvánnal.

A Muhamet Malo emlékversenyt a szabadfogásúak kezdik meg. A rangsorviadalokon rendre szépen teljesítő, legutóbb Zágrábban bronzérmes Kuramagomedov Murad mellett az U23-as Eb-bronzérmes Végh Richárd, valamint az Európa-bajnoki ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlav is szőnyegre lép majd. Őket követik majd a hölgyek, ahol öt főből álló magyar küldöttségért szoríthatunk. Köztük lesz a kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Nagy Bernadett is, aki a párizsi olimpia után térdműtéten esett át, ez lesz az első éles bevetése a nyári játékok óta. Kötöttfogásban tíz versenyzőt nevezett a szakmai stáb. A már említett 72 kilósok mellett 77 kilóban Lévai Zoltán és Fritsch Róbert öltheti magára a magyar válogatott szerelést, míg 87 kilóban továbbra is Losonczi Dávid, Lévai Tamás és Takács István válogatóznak az idei Eb-részvételért.

A kötöttfogású válogatott zöme jelenleg a horvátországi Porecben edzőtáborozik, a nőknek Tatán zajlik hasonló nemzetközi felkészülés, ahová a világ minden pontjáról érkeztek birkózóhölgyek. Az albániai rangsorverseny után hirdeti ki a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) az áprilisi szlovákiai Európa-bajnokságon induló csapat névsorát.