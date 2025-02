Losonczi Dávid és Lévai Zoltán ezüstérmes Zágrábban

Nem akármilyen napot teljesítettek kötöttfogású birkózóink a Zagreb Arenában zajló UWW-rangsorversenyen. A nekünk legfontosabb kategória a 87 kilogramm volt, amelyben három klasszisunk, a világbajnok Losonczi Dávid, a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás, valamint az Eb-győztes Takács István egyaránt próbára tette magát a válogatási rendszerbe beleszámító viadalon. Takács és Lévai már az első mérkőzésén fájó vereséget szenvedett, a párizsi olimpián ötödik Losonczi viszont fantasztikus menetelésbe kezdett.

Két technikai tussal elért diadallal nyitott, előbb a szerb Milos Perovics, majd az U23-as vb-második horvát Vjekoslav Luburic ellen. A nyolc között megismétlődött a párizsi olimpia negyeddöntője, hiszen az ESMTK kiválósága a szerbek Európa-bajnokával, Alexander Komarovval került szembe, s bizony ezúttal is honfitársunk bizonyult jobbnak, 6:3-ra nyert. A döntőért a norvégok U23-as világbajnoka Exuace Mukubu sem okozott gondot, így következhetett a finálé, amelyben a nyári játékok bronzcsatáját meccselték le újra, Losonczinak esélye nyílt visszavágnia a dánok Eb-győztesének, a vb-második Turpal Bisultanovnak. Sportolónk hiába tett meg mindent, Bisultanov 5:4-es sikert ért el, Losonczi tehát a dobogó második fokára állhatott fel.

Hetvenhét kilogrammban is izgalmas harc folyik a címeres mezért, hiszen a vb- és Eb-második Lévai Zoltán, valamint az Eb-győztes, ugyancsak vb-ezüstérmes Fritsch Róbert egyaránt képviselni szeretné hazánkat az áprilisi, pozsonyi Európa-bajnokságon. Fritsch a klasszis azerivel, Sanan Suleymanovval szemben alulmaradt a nyolcaddöntőben, Lévai viszont meg sem állt a döntőig: az olimpiai ötödik, vb-második üzbég Aram Vardanjant, a cseh Michal Zelenkát, valamint a junior Európa-bajnok moldovai Alexandru Soloveit is megverte. A döntőben az oroszok junior-világ- és U23-as Európa-bajnoka, Szergej Sztyepanov következett, aki szoros csatában, de megverte klasszisunkat, akinek így be kellett érnie az ezüstéremmel.

A hölgyek között két magyar indulóért szoríthattunk, az U20-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Osváth-Nagy Noémi (72 kg) három vesztes és egy nyertes mérkőzéssel, míg a kétszeres U20-as Eb-győztes Nyikos Veronika (76 kg) három vesztes meccsel zárt a negyedik helyen.

BIRKÓZÁS

UWW-RANGSORVERSENY, ZÁGRÁB

Szombat. Kötöttfogás. 77 kg. Nyolcaddöntő: Suleymanov (azeri)–Fritsch 7:0, Lévai Z.–Vardanjan (üzbég) 7:0. Negyeddöntő: Lévai Z.–Zelenka (cseh) 10:1. Elődöntő: Lévai Z.–Solovei (moldovai) 5:1. Döntő: Sztyepanov (független egyéni induló)–Lévai Z. 4:3. Győztes: Szergej Sztyepanov, 2. Lévai Zoltán, 3. Szergej Kutuzov (független egyéni induló) és Alexandru Solovei, …18. Fritsch Róbert.

87 kg. Selejtező: Losonczi–Perovics (szerb) 9:0, Jevlojev (kazah)–Lévai T. 6:1. Nyolcaddöntő: Losonczi–Luburic (horvát) 9:0, Abbasov (azeri)–Takács 3:3 – később szerzett ponttal. Negyeddöntő: Losonczi–Komarov (szerb) 6:3. Elődöntő: Losonczi–Mukubu (norvég) 5:0. Döntő: Bisultanov (dán)–Losonczi 5:4. Gy: Turpal Bisultanov, 2. Losonczi Dávid, 3. Exauce Mukubu és Islam Abbasov, …13. Takács István, …20. Lévai Tamás.

Női birkózás. 72 kg. Csoportkör: Grote (amerikai)–Osváth-Nagy 10:0, Lecarpentier (francia)–Osváth-Nagy 3:0, Osváth-Nagy–Karimzada (azeri) 10:1, Vilk (horvát)–Osváth-Nagy 2:1-nél tus. Gy: Skylar Grote, 2. Pauline Lecarpentier, 3. Veronika Vilk, 4. Osváth-Nagy Noémi.

76 kg. Csoportkör: Trofonova (független egyéni induló)–Nyikos 8:0-nál tus, Gaucaite (litván)–Nyikos 6:0, Makoyed (amerikai)–Nyikos 11:0. Gy: Yelena Makoyed, 2. Valerija Trifanova, Kamile Gaucaite, 4. Nyikos Veronika.