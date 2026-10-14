Vincent Kompany: Ilyen hibáknak nem szabadna előfordulniuk

Vincent Kompany, a Bayern Müncen vezetőedzője szerint csapata csak saját magát hibáztathatja, amiért nem nyerte meg a mérkőzést a Viking otthonában: „A mai eredmény a mi hibánk. Nagyon dominánsan játszottunk, ahogyan a hétvégén is. Vannak olyan elemei a teljesítményünknek, amelyek alapján azt mondhatjuk, hogy összességében nem játszottunk olyan rosszul, de koncentrációban kihagyásokat követünk el, és ezekben a helyzetekben nem vagyunk elég élesek. Az Augsburg ellen nyolc másodperc után kaptunk gólt, ma (kedden – a szerk.) pedig már másfél perc elteltével. Ebben talán kicsit a túlzott magabiztosság is közrejátszott.”

„Jelenleg úgy érezzük, hogy az ellenfeleink szinte minden helyzetükből gólt szereznek. Ez azonban nem lehet kifogás, hiszen ezeket a szituációkat mi magunk idézzük elő. A kiállítás egyértelműen ostoba hiba volt, és ezt alaposan meg is beszéltük egymás között. Ugyanakkor számomra fontos, hogy a csapaton nem látok fáradtságot. A játékosok keményen dolgoznak, mentálisan mindig készen állnak. Ennek ellenére az ilyen hibáknak nem szabadna előfordulniuk, mert jelentősen megnehezítik a meccset akkor is, ha egyértelműen fölényben vagyunk, és az egészet tekintve nem futballozunk rosszul. Az általunk elkövetett egyéni hibák azonban végül teljesen más irányba terelik a mérkőzést” – tette hozzá a bajorok szakvezetője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján a Bayern München hivatalos honlapja szerint.

A bajorok angol klasszisa, a mérkőzésen duplázó Harry Kane szerint csapata gyenge teljesítményt nyújtott az első félidőben: „Az első félidőben gyengén játszottunk. A második játékrészben már sokkal jobban teljesítettünk, mi voltunk a jobbik csapat, helyzeteket alakítottunk ki, és 3–2-re fordítottunk. A piros lap azonban nyilvánvalóan mindent megváltoztatott, különösen az utolsó 15–20 percben. Idegenben, egy jó csapat ellen túl sok könnyű hibát követtünk el. Az ilyen súlyos hibák nagy árat követelnek. Pontosan ez történt ma is. Már az első percben hibáztunk, szabadrúgáshoz juttattuk az ellenfelet, amiből gólt kaptunk. Ezután számos helyzetünk volt, simán egyenlíthettünk volna, ehelyett az ellenfél talált be egy kontrából. A Viking jól védekezett, és türelmesen várta a lehetőségeit. Nincs mentség a történtekre. Úgy gondolom, a második félidőben megmutattuk, milyen csapat vagyunk, az akkori teljesítményünkkel szerintem meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. Végül azonban el kell fogadnunk az egy pontot, és mennünk kell tovább.”

Kane-nel ellentétben Bjarte Lunde Aarsheim, a norvégok vezetőedzője éppen csapata első félidei játékát emelte ki a lefújás után: „Az első félidő gyakorlatilag tökéletes volt, nagyon jól valósítottuk meg az előzetes terveinket. A második játékrészben kapott három gyors gól természetesen nagyon nehéz helyzetbe hozott minket. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tudunk hatékonyabban visszarendeződni és védekezni. Ami igazán lenyűgözött, az a játékosaim mentalitása és küzdeni akarása volt, valamint a szurkolók is segítettek minket. Nem akartunk kikapni, eltökéltek voltunk abban a tekintetben, hogy megszerezzük az egy pontot” – értékelt a szakvezető.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Viking (norvég)–Bayern München (német) 3–3 (Stensness 2., Christiansen 38., H. Haugen 90., ill. Kane 54., 60. – az elsőt 11-esből, L. Díaz 71.)

Kiállítva: Olise (74., Bayern)