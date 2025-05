BL: az Inter elnöke szerint a vereség nem érinti Inzaghi jövőjét

„Negatív este volt az a számunkra, az ellenfél minden téren felülmúlt bennünket, szóval megemeljük előttük a kalapunkat – mondta az Inter elnöke, Giuseppe Marotta a Sky Sport Italiának. – De nem szabad megváltoztatni a szezonról alkotott véleményünket, beleértve a Bajnokok Ligája döntőjéig vezető utat. Sajnáljuk ezt a mostani teljesítményt, és a sok szurkolót, akik idejöttek. A döntő elvesztése nem érinti Simone Inzaghi jövőjét, a jövő héten találkozunk vele: még egy év van hátra a szerződéséből, és az elmúlt négy évben bebizonyította, hogy abszolút megérdemli, hogy itt legyen, az elmúlt időszakban elért eredményeink nagy része neki köszönhető.

Az Inter három év alatt kétszer veszített Bajnokok Ligája-döntőt, de azt is érdemes megjegyezni, hogy ők voltak az utolsó olasz csapat, amely megnyerte a trófeát, még 2010-ben, ezt követően négyszer is kikaptak a talján csapatok a fináléban. Marotta a Juventus vezetőjeként is átélhette ezt az „élményt”.

„Olaszország már nem a futball Paradicsoma, ahová özönlenek a sztárok, ma sokan ugródeszkának tekintik a ligát, ahonnan a legjobb játékosokat óriási fizetéssel csábítják. Mi ilyen nagy összegeket nem tudunk kínálni. A csábítók között ott a PSG is, ezek a klubok korlátlan költségvetéssel dolgozhatnak. De ez nem kifogás, a Made in Italy módszerrel ismét eljutottunk a BL-döntőbe, az olasz edzői iskola segítségével – igaz, mások sokkal esélyesebbek a végső győzelemre.”

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–INTERNAZIONALE (olasz) 5–0 (2–0)

München, Allianz Aréna, 64 327 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, 78.) – Joao Neves (Zaire-Emery, 84.), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu, 84.) – D. Doué (Barcola, 67.), O. Dembélé, Kvarachelia (G. Ramos, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

INTER: Sommer – Pavard (Bisseck, 54.; Darmian, 62.), Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu (Asllani, 70.), Mhitarjan (Carlos Augusto, 62.), Dimarco (Zalewski, 54.) – Lautaro Martínez, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi

Gólszerző: Hakimi (12.), D. Doué (20., 63.), Kvarachelia (73.), Mayulu (87.)

