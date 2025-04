UEFA Ifjúsági Liga: Yaakobishvili Áron remekelt a Barcelona kapujában a Stuttgart ellen

A katalán csapat rekordot jelentő ötödik alkalommal került az Ifjúsági Liga elődöntőjébe, ahol majd az AZ–Manchester City párharc továbbjutójával találkozik.

A Stuttgart elleni mérkőzésen az FC Barcelona kapuját Yaakobishvili Áron őrizte, és kulcsszerepet vállalt csapata győzelméből.

Ezt bizonyítja a statisztika is: a németek ugyanis 16 lövéssel próbálkoztak a találkozón, és ebből tízszer el is találták a kaput – azonban csak egyszer tudtak a kapuba találni, míg a Barcelona kevesebb lehetőségéből kétszer is eredményes volt.

A magyar kapus a találkozón nyolc nagy védést is bemutatott, és a meccs egyik legjobbja volt a katalán El Mundo Deportivo szerint. De hasonlóan vélekedett a Sofascore honlapja is, amely a mezőny legmagasabb, 9.3-as értékelésével jutalmazta Yaakobishvili teljesítményét.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

NEGYEDDÖNTŐ

VfB Stuttgart U19 (német)–FC Barcelona U19 (spanyol) 1–2