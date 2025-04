Lewandowski: Ez a mérkőzés jó tanulság minden fiatal játékosnak, a BL-ben nem elég 90 százalék

Mint ismert, a Dortmund Serhou Guirassy triplájának köszönhetően legyőzte a Barcelonát, de 5–3-as összesítéssel a katalánok jutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A Barcelona részéről több játékos is kritikusan nyilatkozott, Robert Lewandowski és Pau Cubarsí is úgy gondolja, inkább most legyen rövidzárlat, mint az elődöntőben. A németek részéről Serhou Guirassy kiemelte, az öngól kicsit megtörte a lendületüket.

„Túl sok hibát követtünk el. Hiányzott az, hogy kontroláljuk a középpályát, nem tudtuk birtokolni a labdát, pontatlanul passzoltunk, muszáj tanulnunk ebből. Nem játszhatunk így. Ez a mérkőzés jó tanulság minden fiatal játékosnak. A Bajnokok Ligája más, mindig készen kell állnod, nem elég a 90 vagy a 95 százalék.” – vélekedett Robert Lewandowski, a Barcelona rutinos támadója. „Ha kell választani egy meccset, amit elvesztünk és hibázunk, akkor jobb, hogy ebben a szakaszban történt. Később már nincs helye ezeknek a hibáknak” – vélekedett a lengyel csatár. Hasonlóan vélekedett Pau Cubarsí is, a katalánok 18 éves védője. „Ha már egyszer el kellett veszítenünk egy meccset, jobb, ha ma történt!” Jules Koundé, a spanyolok védője is kritikusan értékelt. „Örülök az elődöntőnek, de egyben elégedetlen is vagyok a teljesítményem miatt. Minden hiányzott a játékunkból, ami az első mérkőzésen megvolt: az intenzitás, a presszing, a koncentráció, a párharcok megnyerése és a passzsávok lezárása, szóval minden. Őszintén szólva csalódott vagyok amiatt, ahogy ma játszottunk.” Frenkie de Jong röviden, de lényegretörően foglalta össze a Barcelona kedd esti teljesítményét: „Ma borzalmasak voltunk.” Ronald Araújo a Dortmundot teljesítményét méltatta, de összességében úgy gondolja, megérdemelten jutott tovább a Barcelona. A katalánok hét év után játszanak ismét a Bajnokok Ligája elődöntőjében, erre így reagált Araújo: „A BL nagyon nehéz, tapasztaltuk már korábban. Már sok éve itt vagyok a klubnál, de még nem játszottam elődöntőben, a klub megérdemelte, nagyon boldog vagyok!” A Barcelona a szerdai Inter–Bayern München párharc győztesével találkozik a legjobb négy között. A mérkőzés után Gavit arról kérdezték, melyik csapattal játszana szívesebben. „Inter vagy Bayern? Nekem mindegy, minden csapat ellen keményen kell dolgoznunk, hogy megnyerjük a BL-t.” „Nagyszerűen játszottuk ma este, 2–0-ig jól álltunk, aztán az öngól megtört minket, elvette a bátorságunk, de nyomtunk a végéig. A Barcelona egy nagyszerű csapat, de megmutattuk, hogy mi sem vagyunk rosszak. Ez egy lecke nekünk a következő évekre, hogy már az odavágón is jobban kihasználjuk a helyzeteinket” – értékelt a három gólt szerző Serhou Guirassy. Niko Kovac, a Dortmund vezetőedzője így értékelt: „Nagyon nehéz ma kiemelni egy játékost, mert mindenki jó volt. De a Barcelona ellen három gólt szerző Serhou Guirassyt ki kell emelni. Ő az életbiztosítás a Dortmund számára, ma még több gólt is szerezhetett volna. De neki is szüksége van a csapattársai támogatására, és ezt ma megkapta.” BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) 3–1 (1–0)

Dortmund, Signal Iduna Park. Vezette: Mariani (olasz)

DORTMUND: Kobel – Süle, Anton, Benszebaini – Yan Couto (Brandt, 77.), P. Gross, F. Nmecha (Reyna, 65.), Svensson – Adeyemi, Guirassy (Gittens, 77.), Beier (Duranville, 65.). Vezetőedző: Niko Kovac

BARCELONA: Szczesny – Koundé, Cubarsí, R. Araújo, G. Martín – Gavi (Pedri, 59.), F. de Jong – F. López (Eric Garcia, 70.) – Yamal (Ferran Torres, 70.), Lewandowski (Dani Olmo, 86.), Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Guirassy (11., 49., 76. – az elsőt 11-esből), ill. Benszebaini (54. – öngól)

Továbbjutott: a Barcelona, 5–3-as összesítéssel