Flick: Egy lépéssel közelebb, de a végétől még messze vagyunk

„Ezúttal nem volt varázslatos a vége, de jó volt. Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat az odavágón, és most az volt a célunk, hogy a maximumot hozzuk ki a visszavágóból. Tudtuk, hogy ebben a stadionban bármelyik ellenféllel szemben bármi megtörténhet. Mentálisan mindent jól csináltunk, de nem kaptunk jutalmat érte, ez nagy kár” – értékelt a BL-búcsú után a Dortmund kapusa, Gregor Kobel.

„Tudtuk, hogy az első mérkőzésen nem játszottunk jól, és azzal is tisztában voltunk, hogy itthon mit kell jobban csinálnunk. Jobbak és bátrabbak voltunk, jobban támogattuk egymást a pályán. Most ezt tettük, és teljesen más meccs volt. Kár, hogy nem játszottunk így az odavágón, mert ebből többet is kihozhattunk volna. Reménnyel telve jöttünk ide, tudtuk, hogy ebben a stadionban minden lehetséges. Tisztában voltunk vele, hogy korai gólra van szükségünk, támadnunk kell, és bátornak kell lennünk; azt hiszem, ezeket meg is tettük. Volt bennünk lendület, szerintem nagyon jól játszottunk, de az az öngól kicsit szerencsétlen volt, és megtörte a lendületünket. Így is folytattuk, és megszereztük a harmadik gólt. A végén volt néhány kisebb lehetőségünk a negyedik gól megszerzésére, és az utolsó másodpercig az egész stadion hitt a továbbjutásunkban, végül az idegenbeli meccs miatt kiestünk, de most jól teljesítettünk” – mondta az első meccset sárga lapos eltiltás miatt kihagyó dortmundi középpályás, Pascal Gross.

„Azt hiszem, nagyszerű futballmeccs volt, különösen az én csapatomtól. Nyilvánvalóan csalódott vagyok azért, mert kiestünk, de mi okoztunk a Barcelona első 2025-ös vereségét, és ez sokat elmond. Büszkék lehetünk magunkra. Nagyon más volt a mostani, mint az első mérkőzés. Sokkal bátrabbak, élesebbek voltunk, de persze ebben a szurkolóinknak is megvan a szerepe. Az FC Barcelona ellen így játszani minden tiszteletet megérdemel” – fogalmazott csapata kiesése után Niko Kovac, a Dortmund vezetőedzője.

„Tudtuk, hogy hazai pályán igazán különleges stadionban játszhatnak, és nincs veszítenivalójuk. Itt minden ellenfelükkel szemben fölényben játszottak tavaly, szóval tudtuk, hogy kemény lesz, de a végén elértük, hogy elődöntőben lehessünk, és a két mérkőzés alapján megérdemelten tettük ezt meg” – summázta a párharcot a Barcelona védője, Roland Araújo.

„A Dortmund remek csapat, ezt most is láthattuk. Múlt héten a mi otthonunkban elértük, hogy szenvedjenek. Most mi szenvedtünk itt, de a végén limitálni tudtuk a károkat. Az elődöntőben vagyunk és ebből a meccsből sok erőt meríthetünk, mert nagy feladatot teljesítettünk” – összegzett a Barcelona fiatal középpályása, Fermín López.

„Az elődöntőben vagyunk. A két mérkőzés alapján megérdemeltük, hogy a következő fordulóba jussunk. Nagyszerű csapat a Dortmund, nagyon megnehezítette az életünket, de továbbjutottunk, és csak ez számít. Ezúttal nem a legjobb formánkat mutattuk, ez azonban a Dortmund miatt van, amely nagyon jól teljesített, de fenomenális, amit ez a csapat az elmúlt hetekben véghez vitt. Most egy lépéssel előrébb járunk, de még messze vagyunk a végétől” – nyilatkozta a katalánok német mestere, Hans-Dieter Flick.