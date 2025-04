Becsavarta, mint Beckham – Smahulya Ádám jegyzete

CSAVARD BE, MINT DECLAN – írta címében a Telegraph nyomtatott kiadása (utalva a Csavard be, mint Beckham című, 2002-es film­vígjátékra), miután Declan Rice kedd este szabadrúgásból két bombagólt lőtt a Real Madridnak. A műfaj egyik specialistája, Roberto Carlos is döbbenten nézte, ahogy a madridiak kapujába vágódik a labda – ez az a jelenet, amire bizonyára öt-tíz év múlva is mindenki emlékszik majd ebből a párharcból. Amely persze még nem ért véget, ám a kérdés most már az, vajon a háromgólos vereség után van-e még esélyük a továbbjutásra a királyiaknak. Ha nem róluk lenne szó és nem a Santiago Bernabéu Stadionban rendeznék a visszavágót, a válasz határozott nem lenne.

A madridiak korábbi csatára, Jorge Valdano úgy fogalmazott, újabb BL-csoda kellene, csakhogy egyszer minden csoda véget ér. A kérdés az, vajon a mostani csapat képes lesz-e újabb varázslatra. Erre jövő szerdán választ kapunk, az viszont egyértelmű, hogy gödörben vannak a királyiak, és valami miatt látványosan akadozik a gépezet. A Real Sociedad ellen négy gólt kapva csak hosszabbításban sikerült kiharcolniuk a továbbjutást a kupában, utána jött a Valenciától elszenvedett váratlan hazai vereség (1–2), majd a londoni pofon a BL-ben. Azaz három meccse nyeretlenek úgy, hogy ezeken a találkozókon összesen kilenc gólt kaptak. Ráadásul a Real Sociedad és a Valencia ellen is a rendes játékidő hosszabbításában kapituláltak, holott ez általában fordítva szokott történni. Az Arsenallal szembeni kudarc után Carlo Ancelotti is elismerte, hogy a két szabadrúgásgól után mentálisan összezuhantak. Ez korábban szintén nem volt jellemző a Real Madridra.

Mindez persze semmit sem von le az Arsenal és Declan Rice érdemeiből. Az angol válogatott középpályását a lefújás után megkérdezték, kapott-e üzenetet David Beckhamtől. Azt mondta, nem annyira szerencsés, hogy meglegyen neki a telefonszáma. Azt pedig még 2022-ben nyilatkozta, hogy Beckham volt az egyik példaképe, és gyerekként volt egy nyár, amikor egyfolytában az egykori angol középpályás mezét viselte. Kedd este pedig becsavarta, mint Beckham. Kétszer is. Úgy, hogy előtte több száz mérkőzésen egyszer sem sikerült neki. Ettől annyira varázslatos a Bajnokok Ligája, és éppen ezért vagyok biztos benne, hogy a visszavágó is tartogat még emlékezetes pillanatokat.