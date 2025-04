„Csavard be, mint Declan” – így látta a nemzetközi sajtó az Arsenal–Real Madrid BL-negyeddöntőt

Az Arsenal a 3–0-s győzelme után nagy lépést tett a továbbjutás felé, az angol lapok és weboldalak természetesen dicsérték a londoniakat.

A The Guardian szerint Declan Rice két bombája elsüllyesztette a Real Madridot, és az álmok földjére repítette az Arsenalt. A Daily Mail szerint az Arsenal fél lábbal már az elődöntőben érezheti magát, míg a BBC arról írt, hogy az Arsenal megadta a szurkolóinak az esélyt az álmodozára.

„Csavard be, mint Declan!” – méltatta a két gólt szerző Declan Rice-t a Marca. A lap hozzátette, hogy az Arsenal elsöprő teljesítménye miatt most már csodára van szüksége a Real Madridnak. A Mundo Deportivo szerint is csoda kell a londoni összeomlás után.

Az El Pais úgy látta, hogy az Arsenal elsüllyesztette a Real Madridot, az As szerint a madridi klub ismét a lehetetlen határán van.

A francia L'Equipe szerkesztőjének véleménye szerint az Arsenal tökéletes meccset játszott, a Sky szerint az Arsenal kiütötte a Realt, de felteszi a kérdést, hogy vajon végig is tudja-e vinni a küldetést? A Bild kiemelte, hogy szabadrúgásokkal lőtték le a Real Madridot, és felteszi a kérdést, hogy a két Rice-találat vajon már az első mérkőzésen eldöntötte a párharcot?

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ARSENAL (angol)–REAL MADRID (spanyol) 3–0 (0–0)

London, Emirates Stadion, 60 110 néző. Vezette: Irfan Peljto (bosnyák)

ARSENAL: Raya – J. Timber (B. White, 90+1.), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Ödegaard, Partey, Rice (Tierney, 80.) – Saka (Trossard, 74.), Mikel Merino, Gabriel Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Alaba (Fran García, 79.) – Modric (Lucas Vázquez, 71.), Camavinga, Bellingham – Rodrygo (Brahim Díaz, 85.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Rice (58., 70.), Mikel Merino (75.)

Kiállítva: Camavinga (90+4.)

A visszavágót április 16-án 21 órától rendezik Madridban.