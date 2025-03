Megremegtek a liverpooli lábak, a PSG tizenegyespárbaj után jutott be a BL-negyeddöntőbe

A labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján a Liverpool a francia PSG-t fogadta. Dembélé góljával már a 12. percben megszerezték a vezetést a vendégek, akik a rendes játékidőt 1–0-ra megnyerték. A hosszabbításban is a franciák előtt adódtak lehetőségek, de a döntés a 11-esekre maradt. A Liverpoolnál csak Szalah talált be, Núnez és Jones is hibázott, míg a PSG hibátlan maradt, és bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

LIVERPOOL (angol)–PSG (francia) 0–1 (0–1, 0–1, 0–1) – 11-esekkel 1–4

Liverpool, Anfield. Vezette: Kovács István

LIVERPOOL: Alisson – Alexander-Arnold (Quansah, 73.), I. Konaté (Endo, 111.), Van Dijk, A. Robertson – Szoboszlai (H. Elliott, 106.), Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 91.) – Szalah, Diogo Jota (D. Núnez, 73.), Luis Díaz (Gakpo, 101.). Menedzser: Arne Slot

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (Beraldo, 90+2.), W. Pacho, N. Mendes – J. Neves (G. Ramos, 120+1.), Vitinha, F. Ruíz (Zaire-Emery, 91.) – Kvarachelia (Li Kang In, 101.), O. Dembélé, Barcola (Doué, 67.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (12.)

Továbbjutott: a PSG, 1–1-es összesítéssel, tizenegyesekkel ÖSSZEFOGLALÓ Szoboszlai Dominik természetesen ott volt a házigazda kezdőjében: mögötte Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch kapott szerepet. Az sem volt meglepő, hogy zsúfolásig telt ház előtt indult a visszavágó, és az ötödik percben Mohamed Szalah azonnal gólt szerezhetett volna: a magyar futballista remek visszapasszából indult az akció, az egyiptomi szélső lövésénél Gianluigi Donnarummának már nem lett volna esélye, de Nuno Mendes menteni tudott. A liverpooli gólfelelős egy perc múlva ismét lőhetett, akkor ígéretes helyzetből a jobb kapufa mellé csavart, a tizedik percben a magyar válogatott játékosa lőtt fölé. A Liverpool sokkal feljebb kezdte el a védekezését, mint Párizsban, ezzel az első tíz percben meg is zavarta ellenfelét, de látszott, ebben van kockázat. Mert ha ennyire feltolja egy csapat a hadállásait, kinyílik, sebezhetővé válik: a PSG, amint átment a hazaiak fedezetsorán, lefordulhatott, és mert Ibrahim Konaté becsúszva elrúgta a labdát Alisson kapus elől, Ousmane Dembélé közelről a hálóba lőtt. Ezzel hosszabbításra állt a párharc! A mérkőzés nagyon intenzív volt, őrületes tempóban zajlott a játék, és érezni lehetett: minden hazai labdavesztés jelentős esély a franciák előtt, hogy ziccerbe kerüljenek, Ousamane Dembélé már csak a brazil kapussal állt szemben, de hosszan szöktette magát, így három fél­idő után 1–1-re állt a párviadal. Az iram a szünet után sem hagyott alább, és egy kavarodás után Szoboszlai Dominik a hálóba lőtt, ám Tunyogi Ferenc asszisztens lest jelzett. Kovács István játékvezető meg is indokolta a magyar futballistának: „Lesen volt”. „Kicsoda?” – kérdezett vissza Szoboszlai Dominik (Luis Díaz amúgy), és ha az ítélet nem is kedvezett házigazdának, legalább magyarul zajlott a párbeszéd. Mindenesetre a Liverpool fokozta a nyomást, egyre több helyzet adódott a PSG kapuja előtt, de a vendégek ellentámadásai továbbra is veszélyesek voltak. A csereként beálló Jarell Quansah fejelt szabadrúgást követően, a labda a jobb kapufán csattant, végiggurult a gólvonalon, de nem szédült be a gólvonal mögé – Párizsban több szerencséjük volt a „vörösöknek”. Ám az egyértelmű volt, hogy egyre inkább a hazaiak irányítják az eseményeket, ekkor közelebb volt a Liverpool a gólhoz, mint a PSG a maga másodikjához. A hajrában mindkét gárdán érződött a fáradtság, ilyen sebesség mellett ez teljesen érthető volt, és mivel a rendes játékidőben több gól nem esett, a felek hosszabbításra kényszerültek. A hosszabbítás első 15 percét a párizsiak kezdték jobban. Előbb Lucas Beraldo fejese szállt a kapu mellé, majd Désiré Doué lőtt 13 méterről a kapu mellé. Utóbbi lövést Alisson is csak távolról figyelte. A ráadás második 15 percét már Szoboszlai nélkül kezdte a Liverpool. Nagy helyzet megint a franciák előtt adódott, Dembélé a 108. percben 11 méterről vette célba a bal alsó sarkot, Alisson azonban rajta volt a labdán, és nagyot védett. Az utolsó percekben a párizsiak kapujuk elé szorították a Liverpoolt, de nem tudták eldönteni a párharcot, következhettek a 11-esek. A szétlövésben a párizsiak nem hibáztak, míg a hazaiaknál Darwin Núnez és Curtis Jones is rontott, Szalah pontos lövése kevés volt a dicsőséghez. Arne Slot biztos megkapja majd azt a kérdést, hogy a biztos ítéletvégrehajtónak számító Mac Allister, Szoboszlai páros miért került lecserélésre a hosszabbításban. A negyeddöntőben a PSG folytathatja, ellenfele pedig a belga FC Bruges vagy az angol Aston Villa lesz. 0–1 Párizsi öröm az Anfield gyepén (Fotó: Getty Images)