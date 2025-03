Kulcsfontosságú napok előtt a Barcelona, csodát tenne a Leverkusen és a Feyenoord

FC BARCELONA–BENFICA

Megviselt lelkiállapotban készül a Barcelona a Benfica elleni BL-nyolcaddöntő keddi visszavágójára. Mint ismert, Carles Minarro García csapatorvos váratlan halála miatt elhalasztották a csapat szombati, Osasuna elleni hazai bajnoki mérkőzését. Később a klub a történtek miatt arra kérte az UEFA-t, hogy a keddi találkozó előtt egyetlen futballistának se kelljen nyilatkozni, így hétfő délután a katalánoktól csak Hans-Dieter Flick vezetőedző válaszolt az újságírók kérdéseire. A múlt heti lisszaboni összecsapáson a találkozó nagy részében emberhátrányban futballozott, de Raphinha góljával 1–0-ra nyert a Barcelona. A visszavágó ennek ellenére nem ígérkezik könnyűnek, főleg úgy, hogy a hétvégi haláleset megviselte a játékosokat.

„Nagy veszteség érte a klubot, Carles Minarro nagyszerű ember volt, érte is játszunk kedden – mondta a hivatalos sajtótájékoztatón a német szakvezető. – A történtek ellenére mindenki maximálisan a mérkőzésre koncentrál, egy pillanatig sem hiszi azt senki, hogy a lisszaboni győzelemmel elvégeztük a munka érdemi részét. Fontos hét előtt állunk, a Benfica elleni összecsapás után következik a bajnokságban az Atlético elleni rangadó. Magabiztos a csapat, fontos, hogy megmaradjon ez a hozzáállás. Ami a benficás Ángel Di María hiányát illeti, ő az egyik kedvenc játékosom, nagyon veszélyes, de ezúttal nem kell rá készülnünk.”

A korábban a Real Madridban is futballozó 37 éves argentin szélső sérülés miatt el sem utazott a visszavágóra. A párharc győztesére a Dortmund vagy a Lille vár.

BAYER LEVERKUSEN–BAYERN MÜNCHEN

Nagyon nehéz helyzetben várja a visszavágót a Leverkusen. A gyógyszergyáriak 3–0-ra elbukták a müncheni odavágót, ráadásul a Werder elleni bajnokin megsérült Florian Wirtz is, akire többhetes kényszerpihenő vár.

„Wirtz olyan játékos, aki egy ilyen párharcban a különbséget jelentheti. Őt nem lehet egy az egyben pótolni, ilyenkor új taktikát kell kidolgozni” – méltatta az ellenfél játékosát Vincent Kompany, a Bayern München edzője. A belga szakember azonban óva intette csapatát az elbizakodottságtól.

„A visszavágónak is megvan a maga története, nem lesz unalmas meccs.”

Xabi Alonso nem adta fel a reményt a háromgólos hátrány ellenére sem.

„Ez egy jó lehetőség, hogy megmutassuk, milyen komplett is a csapatunk, és Wirtz nélkül is ki akarjuk harcolni a továbbjutást, és akkor akár ő is játszhat a Bajnokok Ligája későbbi szakaszában. Ez egy olyan meccs lesz, ami sokáig emlékezetes marad a klub történelmében. Tudjuk, milyen nehéz dolgunk lesz, de néha az ilyen helyzetekben sikerül valami nagyot alkotni.”

INTERNAZIONALE–FEYENOORD

A Leverkusen–Bayern párharc győztesére az Internazionale vagy a Feyenoord vár, de hatalmas csodának kellene történnie, hogy ne a bajorok és a milánóiak csapjanak össze a negyeddöntőben. Simone Inzaghi, az Inter mestere azonban óvatos, elmondása szerint a Monza ellen kiharcolt győzelem megmutatta, hogy milyen mérkőzés nehéz.

„Minden meccsnek megvan a maga rejtett veszélye. A Feyenoordnál az első meccsen láthattuk, hogy ha kell, agresszíven letámad, de vissza is tud húzódni a saját térfelére. A rotterdamiak azért jönnek Milánóba, hogy megnehezítsék az életünket” – értékelt Inzaghi, aki megerősítette, hogy Yann Sommer visszatér a csapatba, Marcus Thuram formájának visszaesését pedig az (is) okozhatta, hogy hetek óta fájdalomcsillapítókkal tudja vállalni a játékot.

A Feyenoordot nemrég átvevő Robin van Persie Milánóban szeretné meglepni az Intert. Az Opta három százalékot ad a rotterdamiak továbbjutására, ennél kevesebb esélye csak az Arsenaltól 7–1-es vereséget szenvedő PSV-nek van.

„Ez a szép a sportban, hogy mindig van remény, még ha sokan azt hiszik, hogy nincs is esélyünk. Mindenkit meg akarunk lepni, de ahhoz, hogy legyőzzük az Intert, a legjobbat kell nyújtanunk.”

Ez nem lesz könnyű, mert a Feyenoord a 26 idegenbeli BL-meccséből csak egyet nyert meg egygólosnál nagyobb különbséggel, ezt a mostani idényben hozta össze a Benfica otthonában. A hollandok helyzetét nehezíti, hogy Igor Paixao a hétfői edzésen megsérült, így nem lesz ott a csapatban.

LIVERPOOL–PSG