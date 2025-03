Donnarumma szinte verhetetlen a tizenegyespárbajokban, de a legtöbb győztes párharc egy magyaré

Gianluigi Donnarumma két tizenegyest is kivédett a Liverpool otthonában, így kulcsszerepet játszott abban, hogy a Paris Saint-Germain bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

Az Európa-bajnok hálóőr profi karrierje során a hét párbajából ezúttal a hatodikon jutott túl sikerrel, hiszen kedd este két tizenegyest is hárítani tudott az Anfield Roadon. A Milannal háromszor, az olasz válogatottal pedig kétszer jutott tovább hasonló módon, az egyetlen elveszített szétlövése 2022-ben volt, amikor a PSG a Nice ellen elbukta a Francia Kupa nyolcaddöntőjét. Donnarumma ugyan itt is hárított egy próbálkozást, Andy Delort részéről, de a párizsiaktól Leandro Paredes és Xabi Simons is hibázott.

A Transfermarkt statisztikája szerint Donnarumma ezzel a negyedik helyre jött fel a legalább hat tizenegyespárbajban szereplő kapusok között, holtversenyben áll Emiliano Martínezzel, aki hét szétlövéséből ugyancsak hatszor győztes csapat tagja volt. A jelenleg is aktív két kapusnál hárman rendelkeznek jobb százalékkal: a Bayern München egykori legendája, Jean-Marie Pfaff és a Leverkusenben szereplő Lukás Hrádecky még soha nem veszített szétlövést. A belgák klasszisa nyolcszor nyert ezen a módon, a finn kapus pedig hatszor. Bár válogatottja 2012-ben elveszített egy tizenegyespárbajt Lettország ellen, de Hrádeckyt még előtte, a szünetben lecserélték.

Magyar szempontból kiemelendő, hogy a százalékos arányt tekintve a hatodik helyen áll, viszont a legtöbb megnyert tizenegyespárbaj Sáfár Szabolcs nevéhez fűződik. Az NB I-ben a Vasasban bemutatkozó, ám pályafutása jelentős részét Ausztriában töltő kapus tizenkét alkalommal vett részt szétlövésben, és tízszer győztes csapat tagja volt. A Transfermarkt gyűjtése a 20 legjobb európai liga klubjai által lejátszott hazai és nemzetközi kupamérkőzésekre, valamint az A-válogatottak találkozóira vonatkozott.