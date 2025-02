Kylian Mbappé: Ha ezekkel a találatokkal címeket nyerünk, azt most aláírom a saját véremmel

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Kylian Mbappé természetesen boldogan nyilatkozott a mérkőzés után a Moviestarnak.

„Tökéletes estéje volt a csapatnak – idézi a mesterhármasig jutó francia támadó szavait a spanyol Marca. – Nyerni és továbbjutni akartunk, s ugyan természetesnek vettük, hogy ott a helyünk a legjobb 16 között, a City kemény ellenfél volt, ám a legjobb arcunkat mutattuk. Korábban elmondtam, nem úgy jöttem ide, hogy rosszul akarok játszani. Egy álmom vált valóra, hogy itt futballozhatok, de jól is akarok teljesíteni, s az alkalmazkodási időszaknak vége, meg kell mutatnom, mire vagyok képes. A legfontosabb persze, hogy trófeákat nyerjünk. Rengeteg gólt szereztem már pályafutásom során, azonban néha mindez nem ért semmit, viszont ha ezekkel a találatokkal címeket nyerünk, azt most aláírom a saját véremmel.”

A Real Madrid játékosa elárulta, melyik csapatot szeretné kapni a nyolcaddöntőben: „Az Atlético Madrid és a Bayer Leverkusen ellen is nagyon nehéz játszani, de személy szerint én az Atléticót választanám, mert akkor nem kellene utaznunk. Két kőkemény mérkőzést játszanánk akkor is, ám nem kellene utaznunk sehová.”

Csapattársa, Jude Bellingham a háromgólos Mbappét dicsérte értékelésében: „Fantasztikus együtt játszani vele, tudod, hogy nekiadhatod a labdát, és ő veszélyt jelent majd az ellenfél kapujára. A mi feladatunk mögötte és a többi támadó mögött az, hogy megpróbáljuk a lehető legjobb helyzetet teremteni számukra, és emellett igyekszem a tizenhatoson belülre is odaérni. Kylian ballal és jobbal is képes veszélyeztetni, ma is különböző megoldásokból szerzett gólokat. Hihetetlen, mi mindent ért már el a pályafutása során. Tudom, lassan indult be itt, és időbe telt, mire hozzászokott az itteni élethez, de most már szárnyal, és ezt nagyon jó látni.”

Az angol futballista sárga lapot kapott, így kihagyja a nyolcaddöntős párharc első mérkőzését, de sokkal inkább foglalkozott azzal, hogy Erling Haaland nem játszott az ellenfél soraiban.

„Az ember mindig azt szeretné, hogy a másik csapat a lehető legjobb összeállításban lépjen pályára ellened, és amikor láttam, hogy nincs a kezdőben, csak remélni tudtam, hogy nincs komolyabb baja. Jóbarátom, így bízom benne, hogy nem vészes a sérülése” – a nyolcaddöntő kapcsán pedig Bellingham elmondta, a városi derbi különleges párharc lenne, s ha úgy játszanak, mint szerdán, akkor bármelyik csapat ellen van esélyük.

„Nagyon jól játszottunk, kiválóan teljesítettünk mind védekezésben, támadásban, átmenetekben, labdabirtoklásban – ezt már a királyi gárda vezetőedzője, Carlo Ancelotti mondta. – Úgy alakult, ahogy akartuk, meg szerettük volna ismételni az odavágón mutatott teljesítményünket. Rendkívül kompaktan játszott, nagyon együtt volt a csapat, és ha ez megvalósul, akkor megmutatkozik a minőség.”

A Manchester City menedzsere, Pep Guardiola nem csak csapata mai teljesítményéről beszélt: „Ha a 22. helyen zársz az alapszakaszban, annak az az oka, hogy nem teljesítettél jól. Ebben az idényben szereplünk a leggyengébben, de szerettünk volna bizonyítani a visszavágón, azonban most nem vagyunk egy szinten a Real Madriddal. Nem védekeztünk jól, és a bekapott gól után egyre nehezebb dolgunk volt. El kell fogadnunk, most a jobbik csapat kell, innentől a Premier League-re koncentrálunk.”

„Fantasztikus együttes a Real Madrid, megérdemelte a továbbjutást, mi pedig nem – olvasható a BBC oldalán, miután az 54 éves tréner a TNT Sportsnak nyilatkozott. – Most először nincs jó Bajnokok Ligája-idényünk, ezt el kell fogadnunk, és harcolni azért, hogy a következő szezonban újra itt legyünk. A Real Madrid esélyes a BL megnyerésére, de vannak azért más jó csapatok is.”