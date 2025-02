Az Atalanta edzője szerint megérdemelték a kiesést

„Ez most nem a mi esténk volt – jelentette ki az Atalanta védője, Stefan Posch. – Jól kezdtünk mindkét félidőben, és rengeteg lehetőségünk volt, de csak egyet tudtunk kihasználni, ami kevésnek bizonyult. A futballban csak egy csapat nyerhet, ők most kétszer is betaláltak, így megérdemlik, hogy továbbjutottak.”

A bergamóiak vezetőedzője, Gian Piero Gasperini hasonlóan értékelte a találkozót.

„Megérdemeltük, hogy kiestünk. Meg kell adnunk a belgáknak a tiszteletet. Két furcsa meccset játszottunk, de erről szól a Bajnokok Ligája. Bármi megtörténhet. Ma este nagyon hamar hátrányba kerültünk, amiből a lehető legjobbat hoztuk ki. A félidőben könnyen lehetett volna 2–1 is az állás, ami persze mindent megváltoztatott volna. Szakmai szemmel nézve jól játszottunk, de ez közel sem volt elég” – mondta az olasz szakember.

A Bruges szakvezetője, Nicky Hayen természetesen sokkal pozitívabb hangnemben beszélt a sajtótájékoztatón.

„Nagyon érett futballt mutattunk. Magabiztosan és bátran játszottunk mindkét találkozón, aminek meg is lett az eredménye. A hazai meccset jobbnak éreztem, mint a mostanit, de a lényeg, hogy mindkétszer sikerült győzelmet aratnunk.”

Simon Mignolet, a belgák kapusa azt emelte ki, hogy ez egy csapatgyőzelem volt, nem az egyénekről szólt.

„Mindenki tökéletesen teljesítette a dolgát. Nagyon szépen menedzseltük a játékot, és az egresszív támadások ellen is tudtunk védekezni. Rég volt, hogy libabőrösen hagytam volna el a pályát. Ez az érzés még bennem marad egy ideig. Úgy gondolom elalvás előtt is erre fogok csak tudni gondolni” – tette hozzá.