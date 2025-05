Atalanta: tényleg távozott a legendás mester

Gasperini 439 mérkőzésen ült a bergamóiak kispadján, átlagosan 1.8 pontot szereztek játékosai mérkőzésenként, ez kiváló átlagnak számít a Serie A-ban, a csapat megjárta közben a Bajnokok Ligáját, megnyerte az Európa-ligát, maga a mester kétszer is az Év edzője lett Olaszországban.

Minden bizonnyal a Roma élén folytatja, elődje, Claudio Ranieri a vezetőség tagja lett: sajtóhírek szerint három évre ír majd alá, évi kétmillió eurós nettó bérét plusz bónuszokért, illetve a klub nyereségének egy része is az övé lesz.

A másik komoly kérője a Juventus volt, írja több olasz lap is (Gasperini Juventus-nevelés, jegyezzük meg mi), a La Gazzetta dello Sport arról számolt be, hogy Gasperininek őszintén elmondta a Roma tulajdonosa, Dan Friedkin, hogy az első idényben biztosan nem fog tudni költekezni a pénzügyi fair play miatt.

Közben a korábban a Crotone, a Genoa, az Inter és a Palermo kispadján is ülő, az Atalantához 2016-ban érkező Gasperini elbúcsúzott az Atalantától.

„Csak az előző órákban döntöttem el végleg, hogy véget vetek ennek a csodálatos, kilenc évig tartó történetnek. De ne búcsúzzunk el, nem tetszik nekem ez a kifejezés. Befejezem a bergamói pályafutásomat az Atalanta vezetőedzőjeként, minden más változatlan marad – idézi Gasperinit a L’Eco di Bergamo. – A klubbal való kapcsolatom megszüntetéséről én döntöttem, és semmilyen felelősség nem hárulhat a klubra és a vezetőkre. Egyszerűen megértettem, hogy eljött az ideje, hogy megtegyem ezt a lépést. A harmadik helyen végeztünk, így hagyom itt a csapatot, kvalifikáltuk magukat a Bajnokok Ligájába, ahol ismét Európa legrangosabb stadionjaiban játszhat majd a csapat. Kétségtelenül rendkívüli eredményeket értünk el. Szerettem volna még nagyobb sikereket is elérni, ez nem sikerült, de így is sokat ünnepeltünk együtt, és biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz a csapat ezután is. Hogy miért váltottam? Szükségem van új motivációkra, élvezem, hogy bíznak bennem, és ettől megújul az ember lelkesedése. Egy nagyszerű, izgalmas kihívás előtt állok, ez adrenalinnal tölt fel. De ígérem, találkozunk még a Piazza Pontidán!”