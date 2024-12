Szoboszlaiék ellen elszállhatnak a Girona BL-reményei

MERŐBEN ELLENTÉTES ÚTON járó csapatok találkoznak kedden a Bajnokok Ligája hatodik fordulójában: a nyáron kinevezett új vezetőedzővel, Arne Slottal szárnyaló, az angol Premier ­League-ben listavezető Liverpool a Bajnokok Ligája tabelláján is az élen áll, mind az öt eddigi meccsét megnyerte, már biztos a részvétele az egyenes kieséses szakaszban. Ráadásul játékosai a hétvégén pihenhettek, mert a Liverpoolt sújtó viharos időjárás miatt elhalasztották az Everton elleni városi rangadót. Eközben a Girona csak nyomokban emlékeztet előző idénybeli önmagára: csupán a kilencedik helyen áll a spanyol bajnokságban, a legutóbbi meccsén simán kikapott odahaza 3–0-ra a Real Madridtól, a BL-ben pedig igencsak érződik rajta az elsőbálozók lámpaláza: csupán a zsenge Slovant győzte le, a további négy mérkőzését mind elveszítette a PSG, a Feyenoord, a PSV és a Sturm Graz ellen, így csak a 30. helyen áll a 36 csapatos mezőnyben. Ha a papírformának megfelelően kikap a Liverpooltól is, lényegében elszáll a reménye a tavaszi folytatásra. Szót ejtett erről a Real Madrid elleni meccs után Míchel vezetőedző is.

„Vannak olyan meccsek, amelyek egyszerűen túl nagy kihívást jelentenek nekünk, mint például ez, a Real Madrid elleni, vagy a Bajnokok Ligája-találkozók – idézte Míchelt a Tribuna.com. – Sajnos a szurkolókon kívül sok játékos is az előzőhöz hasonlítja ezt az idényt, amikor minden könnyebbnek tűnt, de most sokkal megerőltetőbb. Korábban már mondtam, hogy szeretnék kvalifikálni megint az európai kupaporondra, és tovább fejlődni a csapattal, ám a sok mérkőzés kimerít bennünket. Folyton visszatekinteni az előző idényre nem kifizetődő. Fejlődő klub vagyunk, és mindent a megfelelő módon csinálunk. El kellett adnunk játékosokat, és az újoncoknak időre van szükségük az alkalmazkodáshoz. Egy edző számára nem könnyű új csapattal dolgozni, miközben több fronton is helyt kell állni.”

Egészen pontosan immár csak két fronton, mert december 4-én a Király-kupából is kiesett a csapat, miután az alacsonyabb osztályú UD Logronés ellen elveszítette a tizenegyespárbajt. De az edző védelmében emlékeztetjük az olvasót: a Girona a nyáron elveszítette Artem Dovbikot (azóta AS Roma), Savinhót (Manchester City), Eric Garcíát (Barcelona), Yan Coutót (Borussia Dortmund) és Aleix Garcíát (Bayer Leverkusen) – ilyen vérveszteség bármely csapatot érzékenyen érintett volna.

Így könnyen lehet, hogy a „kipihent” Liverpool könnyed, önbizalom-növelő győzelmet arat, bár az is elképzelhető, hogy Arne Slot nem a legerősebb csapatát küldi pályára. Az argentin világbajnok Alexis Mac Allister mindenesetre biztosan hiányzik majd sárga lapos eltiltása miatt, de sérülés miatt a holland menedzser továbbra sem számíthat Alisson Becker, Federico Chiesa, Diogo Jota, Kosztasz Cimikasz, Ibrahima Konaté és Conor Bradley játékára sem. Szoboszlai Dominik ugyanakkor várhatóan a kezdőcsapatban kap helyett.

A Gironánál visszatérhet a jobbhátvéd posztjára az eltiltását letöltő Arnau Martínez, ám sérülés miatt hiányzik majd Viktor Cihankov, akit Yáser Asprilla helyettesíthet. Yangel Herrera vádlisérülés miatt szintén nem áll a házigazdák rendelkezésére, mint ahogy kérdéses a kolumbiai középpályás Jhon Solís játéka is.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celtic (skót) (Tv: Sport2)

18.45: Girona (spanyol)–Liverpool (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német), Gelsenkirchen

21.00: RB Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Brest (francia)–PSV Eindhoven (holland)