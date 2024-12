Európa legjobb fiataljai várnak a Puskás Akadémiára

AZ ELITBE JUTOTT a Puskás Akadémia. Kedd este sokáig úgy tűnt, a Genk összetöri a felcsúti U19-es csapat álmait, ám August De Wannemacker gyönyörű gólja, Orján Roland piros lapja, majd De Wannemacker büntetőből szerzett második találata sem roppantotta össze a vendégeket, noha kevesebb mint harminc perccel a vége előtt ember- és gólhátrányból kellett visszakapaszkodniuk − a párharc első felvonását a felcsútiak 1−0-ra megnyerték. A mérkőzés kiegyenlített maradt, Vékony Bence tankönyvbe illő kényszerítőzés után szépített, s mivel a rendes játékidő 2−1-gyel ért véget, a 2−2-es összesítés miatt következhetett a párbaj: mindkét csapat nagyszerűen lőtte a tizenegyeseket, Lehoczki Bendegúz aztán a hatodik belga próbálkozásnál kiütötte a labdát, Varga Zsombornak pedig – ahogyan előtte a többi Puskás-játékosnak – nem remegett meg a lába a nagy tét ellenére sem, továbbjutott a PAFC!

„Nehéz szakmai értékeléssel kezdeni és szavakba önteni, ami történt – lelkendezett a klubhonlapnak érzelmes hangulatban Babó Levente, a Puskás Akadémia U19-es csapatának edzője. – Köszönöm a játékosoknak és a stábnak, akikkel ezen a négy mérkőzésen dolgoztam, mert fantasztikus élmény volt ez így, közösen. Nagy eredmény, amit elértünk. Várjuk a sorsolást és a következő fordulót a tavasszal, addig a gyerekek pihennek karácsonykor. Nem is baj, ha fújnak egyet a felkészülés előtt, mert néhányan a Genk elleni hazai meccs óta először léptek pályára. Eszméletlen sportemberi teljesítményt nyújtottak a játékosok.”

S ha már a sorsolás: pénteken 12 óra után derül ki melyik együttes lesz a Puskás Akadémia ellenfele a 32 között. Emlékezhetünk, amikor 2023-ban az MTK először jutott el idáig magyar csapatként, az Ajaxot kapta, és a Hungária körúton elszenvedett 1–0-s vereséggel búcsúzott a sorozattól. Nagy esély van rá, hogy ezúttal is hasonló óriásklub U19-es együttese érkezik Magyarországra. A felnőtt Bajnokok Ligájához hasonlóan alapszakaszt rendeztek itt is, ám 24 helyett 22 csapat jutott csak tovább, és hozzájuk csatlakozik tíz a bajnoki ágról, köztük a Puskás Akadémia is. Az alapszakasz első hat helyezettjét a 17. és a 22. helyen végzettekkel sorsolják össze, a bajnoki ágról érkezőknek pedig a 7. és a 16. helyezettek közül húznak ellenfelet. De lássuk, kik lehetnek a felcsútiak riválisai: Atalanta, Atlético Madrid, Benfica, Juventus, Manchester City, Girona, Bayern München, Sahtar Doneck, Aston Villa, Sturm Graz.

Veretes névsor, ám persze nem a felnőttcsapat teljesítményét és múltját kell alapul venni az ellenfél elemzésekor. A 32 között rendezendő párharc egymeccses, s mivel a Puskás Akadémia kiemelt, hazai pályán fogadhatja ellenfelét február 11-én vagy 12-én.

Pál Barna, a Puskás Akadémia védője a klubhonlapnak Hihetetlen élmény volt. Fent, lent, hullámhegyek, hullámvölgyek. A csapat erejét mutatja, hogy hátrányból kapaszkodtunk vissza. Lehoczki Bendegúz, a Puskás Akadémia kapusa a klubhonlapnak Szerettük volna kapott gól nélkül megnyerni a mérkőzést, de a továbbjutás az továbbjutás, nem kell ragozni. Nagyszerűen védekeztünk, előttem rengeteg blokkolt lövéssel segítették a munkámat, s ha kellett, én is a helyemen voltam. vélemények

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, BAJNOKI ÁG

A 32 KÖZÉ KERÜLÉSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Genk U19 (belga)–Puskás Akadémia U19 2–1 (1–0, 2–1) – tizenegyesekkel 5–6

Genk, KRC Genk Arena, B-stadion. Vezette: Ilics (szerb)

GENK: Mounganga – Barry (Kapers, 80.), Mbafu, Manguelle (Lenn-Minh, a szünetben), Cauwel – Bouazzaoui, De Wannemacker, Mocsnik (Driessen, 63.) – Lazar (Decresson, 63.), Camara (Reumers, 85.), Rabhi. Edző: Eric Reenaers

Puskás Akadémia: Lehoczki – Markgráf, Umathum, Pál, Orján – Dimitrijev, Ásványi (Shnaider, 67.) – Tiscsuk (Magyarics, a szünetben), Miskolczi (Varga Zs., a szünetben), Vékony – Mondovics. Edző: Babó Levente

Gólszerző: De Wannemacker (45., 62. – a másodikat 11-esből), ill. Vékony (72.)

Kiállítva: Bouazzaoui (90+1.), ill. Orján (48.)

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, 2–2-es összesítéssel, tizenegyesekkel